Nuovo appuntamento, questa sera, dalle 21,30 circa, su Canale 5, con il Grande Fratello Vip 5. Al centro della puntata ci sarà sicuramente il verdetto che vede l’eliminazione ufficiale di un concorrente tra Maria Teresa Ruta, Andrea Zenga e Samantha De Grenet. Riuscirà la Ruta a superare anche questa ennesima nomination, ormai oltre quota 20? E se sì, chi dovrà abbandonare la casa tra Zenga e la De Grenet?

Durante la puntata si parlerà anche del delicato equilibrio tra Stefania Orlando e Giulia Salemi che, in settimana, sono arrivate da una accesa discussione e ad una quasi evidente rottura del rapporto che le legava.

Intanto, in finale assicurata ad oggi abbiamo due nomi: quello di Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli. Chi si aggiungerà a loro in occasione della finale, sempre più vicina, fissata per il prossimo 1 marzo?

Durante la diretta non mancheranno discussioni, confronti e sorprese per i concorrenti all’interno del reality show.

GRANDE FRATELLO VIP 5: CONCORRENTI

I concorrenti sono: Pierpolo Pretelli, Stefania Orlando, Andrea Zelletta, Dayane Mello, Rosalinda Cannavò, Maria Teresa Ruta, Tommaso Zorzi, Andrea Zenga, Samantha De Grenet, Giulia Salemi.

GRANDE FRATELLO VIP: DOVE VEDERLO IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING

Il reality di Canale 5 andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:35.

La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play (con l’opzione Restart) dove sarà possibile rivederla anche una volta terminata la messa in onda nella sezione On Demand.

GRANDE FRATELLO VIP: SECOND SCREEN

Il GF Vip è presente sul web con il sito ufficiale del programma.

Su Facebook, invece, possiamo trovare la pagina ufficiale del reality show.

Su Twitter, infine, l’account ufficiale è il seguente: @grandefratello. L’hashtag con il quale si può commentare il programma è il seguente: #gfvip. Il programma ha anche un profilo ufficiale su Instagram.

Per chi vuole seguire la puntata in liveblogging, invece, il consueto appuntamento è su TvBlog, magazine di Blogo, a partire dalle ore 21:30.

