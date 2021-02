Grande Fratello Vip 5, Maria Teresa Ruta eliminata a sorpresa. La rabbia di Guenda: “Vi siete accaniti tutti contro di lei!”

Maria Teresa Ruta è stata eliminata al Grande Fratello Vip 5 nella puntata di venerdì 12 febbraio 2021.

Un verdetto shock (qui è proprio il caso di dirlo…) perché l’eliminazione di Maria Teresa sembrava ormai impossibile, visto le 22 nomination che si è dovuta sobbarcare. E lei è sempre riuscita ad avere la meglio. Entrata a settembre con l’esordio del talent show, la presenza della Ruta sembrava davvero scontata per la finale. Protagonista assoluta di questa edizione del reality show, in settimana era rimasta sorpresa dalla nomination di Tommaso.

Quando è stata annunciata la sua esclusione dal programma, Maria Teresa ha optato subito per uscire immediatamente dalla Casa. Ha preso la giacca e si è diretta verso l’uscita. E’ stata poi invitata dallo stesso Alfonso Signorini ad aspettare, a non andare via “come una ladra” visto tutti i mesi trascorsi lì. E lei si è lamentata, sottolineando che nessuno si stava alzando per salutarla. Del resto, erano tutti sorpresi e basiti dal verdetto.

Un saluto tra le lacrime con Tommaso Zorzi e un addio molto freddo con Stefania Orlando. Una doccia fredda per tutti, lei in primi, delusa anche dalle numerose nomination ottenute (sottolineato anche, sempre col sorriso, davanti ai suoi ex coinquilini della Casa).

In studio, la rabbia della figlia Guenda, interpellata da Alfonso Signorini in merito all’eliminazione della madre del programma

“Non ho parole, sono arrabbiata nera, è stata presa di mira da tutti! Dentro la casa e fuori dalla casa! Mia madre meritava la finale, la meritano tutti quelli partiti a settembre! Vi siete accaniti tutti contro mia mamma, è facile perché sorride sempre! Sono arrabbiata nera!”

Insomma, Maria Teresa Ruta eliminata al Grande Fratello Vip era un risultato che quasi nessuno poteva immaginarsi. Da sempre in mezzo alle dinamiche del gioco e della vita all’interno della casa, la Ruta per molti era data anche come vincitrice quasi certa di questa edizione del reality show.

E invece non sarà così…