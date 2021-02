Grande Fratello Vip 5, scontro tra Maria Teresa Ruta e Cristiano Malgioglio

Maria Teresa Ruta è stata al centro dell’argomento della puntata del 12 febbraio 2021 del Grande Fratello Vip 5 per via della questione che la vedeva protagonista con Francesco Baccini. La conduttrice, nelle settimane scorse, aveva raccontato di aver avuto un flirt con il cantante, storia smentita dal diretto interessato proprio di fronte alla Ruta. I coinquilini hanno poi ammesso di essersi sentiti presi in giro da quanto aveva rivelato a loro. Era tutto inventato? Era vero?

“Scandalizzati no, siamo rimasti un po’ basiti. Lei aveva raccontato di una settimana… ” ha spiegato la Orlando, dopo aver iniziato il discorso.

Il confronto tra la Ruta e i suoi coinquilini si è concluso con un nulla di fatto ma, successivamente, c’è stato un incontro con Cristiano Malgioglio che, sette giorni fa, l’aveva definita stratega e grande attrice. “Una resa dei conti”, è stata definita da Alfonso Signorini ma devo essermi perso tutto questo “astio” tra i due, venuto a galla nei giorni scorsi.

Una volta arrivata (letteralmente) sulla soglia dello studio, il conduttore le ha ricordato del primo incontro avvenuto con Cristiano e di come lei, inizialmente indifferente, ci sia poi rimasta male nei giorni a seguire.

“Io sono rimasta scioccata quando sei andato via. Non ho capito perché ti avessero nominato, eri una ventata di allegria. Ci siamo detti delle cose bellissime. Alla fine mi ha detto ‘Maria Teresa come si vede che sei trasparente?’. Come puoi dire che sto recitando, allora?”

Nella clip, si sentiva Maria Teresa, ferita, che si chiedeva: se io sono finta, non possono esserle state anche le lacrime di Malgioglio con Tommaso, durante la sua permanenza nella casa.

E qui si è scatenato il caos, con Malgioglio evidentemente turbato dalle parole ascoltate:

“L’unica cosa che mi ha fatto molto male è stata quella clip dove ero insieme a Tommaso. Quelle lacrime erano vere! Noi omosessuali siamo abituati a soffrire. Non mi aspettavo che dicessi che avevo fatto quella clip per farmi notare. Non avevo bisogno di quella clip per farmi notare. Non mi piace quello che hai detto tu: vado a casa, dormo e sono felice perché vado a casa perché ho seguito il cuore. Non sono abituato a fare le sceneggiate. Non me lo aspettavo da te. Io dicevo “Falsa” a tutti, per me era un divertimento. Sei una grande stratega, fai la vittima, piangi con niente. Io ho sofferto molto per la mia omosessualità! Quelle lacrime erano vere! Tu reciti dal mattino alla sera!

La Ruta ha replicato:

“Hai detto delle cose, che sono un’attrice, una stratega. Se pensi che io sia falsa, anche io potrei pensare che quel siparietto sia falso! Non sono falsa e non sono un’attrice! Avrei voluto farlo ma non me l’hanno fatto fare perché non sono capace!”

Cristiano si è offeso per il termine “siparietto” e si è messo a sedere.

La figlia Guenda ha preso, ovviamente, le parti della madre:

“E’ carina con tutte, è una grande guerriera, è amata perché non è lineare ma precisa e fantasiosa! Reagisce con questo straordinario sorriso! E’ un grande esempio”

Irremovibile Cristiano:

“Non mi è piaciuto il giudizio del mio rapporto, in quel momento, con Tommaso. Non sono andato lì per avere una clip”

Maria Teresa ha cercato, nuovamente, di spiegare a Malgioglio che non era un accusa ma un semplice paragone: come lui può pensare che Maria Teresa sia stata finta, lei poteva credere che anche quelle lacrime fosse artificiose.

Ma a poco è servito.