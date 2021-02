Questa sera, in collegamento da Dubai, Walter Zenga ha raccontato ad Alfonso Signorini di voler trovare una soluzione con i suoi due figli, Andrea e Nicolò. A distanza di un paio di settimane dal primo incontro con il figlio, concorrente nella casa del Grande Fratello Vip 5, l’ex calciatore è tornato nel reality show per un secondo capitolo del ricongiungimento familiare.

“Il passato non si può più recuperare, bisogna guardare al presente e viverselo in maniera positiva. Il domani si costruisce solo con un presente positivo” ha sottolineato, prima dell’incontro (virtuale) con i due figli.

“A volte c’è bisogno di un supporto pubblico per avere la forza di chiedere un incontro” ha raccontato Signorini, nel commentare questa riconciliazione in salsa mediatica.

Walter Zenga ha specificato di aver avuto maggiori rapporti, negli ultimi anni, con Nicolò, rispetto invece all’allontanamento avuto con Andrea.

“Avrei voluto abbracciare mio figlio e dargli una pacca sulla spalla” rimpiange Zenga, da Dubai, ricordando l’incontro con il figlio nella casa, impossibilitato da gesti affettuosi per via del Covid-19.

Signorini ha fatto andare tutti in camera da letto per permettere ad Andrea di restare da solo in salotto. Ha ripercorso con lui tutto quanto quello che è successo nelle ultime settimane del programma. Poi lo ha invitato ad uscire fuori, in giardino, armato di ombrello sotto la pioggia battente. Per lui il fratello Nicolò.

Dopo aver letto un messaggio della madre Roberta, pubblicato su Instagram, ecco il video collegamento con Walter, da Dubai.

“Il problema fondamentale è sempre lo stesso, quando ci si ritrova non si può parlare di quello che è stato. Quando volete, qui è casa vostra. Vi aspettiamo, non c’è nessun problema. Parliamo del presente, di un rapporto nuovo. Anche con Nicolò, non mi interessa niente di quello che avrebbe potuto fare col libro o quello scritto sui social, non mi interessa niente di quello che è stato”

A prendere la parola, invitato dal conduttore, è stato Nicolò.

“Penso che, come ha detto anche lui, ci sono colpe da tutte le parti. Ti chiedo scusa se ti ho offeso, forse tu hai sottovalutato la mia sofferenza… ma se vogliamo mettere tutti una linea e parlare da adesso in poi, spero di poter prendere lo spunto per ricominciare veramente da zero”.

Tifo in studio a suon di “Bravo!” da parte di Signorini, entusiasta più che mai del ricongiungimento tra Walter Zenga e i figli.

Andrea ha chiesto un passo in avanti diverso:

“Va bene dirci, quando volete venite… ma cerca di metterti anche nei nostri panni. Secondo me non basta, ci vorrebbe qualcosa in più, interessarsi… “

“Ci incontriamo dove volete voi, ci incontriamo…” ha ribattuto Walter.

L’interesse del conoscersi è al centro del rapporto che, passaggio condivido da tutti, deve essere ricostruito.

“Vi voglio bene a tutti e due e lo sapete” l’ultima frase pronunciate da Zenga Sr. prima della fine dell’incontro virtuale.