C’era troppo silenzio attorno all’imminente settima edizione del Grande Fratello VIP. Lo ricordiamo, parte il lunedì che arriva, il 19 settembre 2022 in prima serata su Canale 5 come anticipato da TvBlog. Attorno a questa data sarebbe stato chiaro che qualcosa – oltre ciò che sappiamo già – probabilmente sarebbe venuto fuori. Sulla casa? Sugli arredamenti? Su qualche novità riguardo il meccanismo? Niente di tutto ciò: si parla del listone completo dei vipponi che varcheranno la celebre porta rossa della casa più spiata e che è stata pubblicata dal sito di Davide Maggio.

La missione segreta segretissima della produzione messa in atto da giorni (che dire, settimane!) è quindi fallita. Fino ad ora solo pochi concorrenti avevano ufficializzato la loro presenza nel reality, tanti altri li abbiamo esclusi noi su TvBlog attraverso la puntuale finestra aperta dal nostro Hit in diversi ‘episodi’ (cliccando qui ne trovate uno dei tanti), altri ancora sono stati anticipati da queste pagine e, dunque, andiamo per gradi.

Si partirà con una base di 23 celebrities sotto lo stesso tetto. Scriviamo “si partirà” perché è evidente che il GF VIP che dura solo tre mesi è diventata utopia, scordatevelo. D’altronde Pier Silvio Berlusconi lo ha messo nero su bianco parlando di un’edizione in arrivo che supererà i record di lunghezza finora raggiunti. Natale e Capodanno (a questo punto Pasqua?) per chi vorrà stare nella casa, sarà roba certa.

Alla luce di questa sicurezza il numero di concorrenti dunque potrebbe lievitare nelle prossime settimane/mesi per dare continuità alle dinamiche del gioco.

Grande Fratello VIP 7, chi sono i concorrenti

Ora passiamo a ciò che abbiamo già in mano sul fronte delle certezze: Giovanni Ciacci, costumista ex volto di programmi come Detto Fatto, Ogni Mattina e opinionista delle trasmissioni di Barbara d’Urso ci sarà. Lui stesso lo aveva annunciato dalle pagine di Chi (diretto dal conduttore del reality, Alfonso Signorini). Pamela Prati si è proposta come concorrente dalle pagine di Nuovo, la showgirl è stata già concorrente nella prima edizione (2016) ma fu squalificata, con la sua conferma nella rosa vivrà la sua seconda esperienza nella casa. Una delle sorprese, il giornalista ex volto del Tg1 Attilio Romita, è stato anticipato dal settimanale Oggi. La cantante Wilma Goich è stata confermata da Signorini a Sorrisi, l’attrice Gegia e il pallanuotista (ex naufrago Isola dei Famosi e ballerino a Ballando con le stelle) Amaurys Perez, lanciati da Dagospia.

Gli altri nomi – alcuni vociferati, altri no – sono: Marco Bellavia, storico conduttore di Bim Bum Bam. Elenoire Ferruzzi, icona gay celebre per i suoi video virali; il conduttore radiofonico di RTL 102.5 Charlie Gnocchi e fratello di Gene; l’influencer Ginevra Lamborghini, la sorella di Elettra che è stata citata tra le indiscrezioni da Whoospee.it; Carolina Marc0ni, ex concorrente del GF 4 nel 2004; Cristina Quaranta, ex naufraga della terza edizione dell’Isola dei Famosi, tra le storiche veline di Striscia la Notizia e ragazza di Non è la Rai; Patrizia Rossetti, volto storico delle televendite Mediaset che ha partecipato a due reality: La fattoria e Pechino Express; Antonino Spinalbese, ex fiamma di Belen Rodriguez; Edoardo Donnamaria, tra gli assistenti di Forum e recentemente conduttore radiofonico di RTL 102.5 (si parlava di una una imminente partecipazione già nella scorsa edizione); George Ciupilan, personaggio conosciuto a Il collegio nel 2019 per la quarta edizione; l’influencer, modella e imprenditrice Sofia Giaele de Donà, partecipante del docu reality Ti spedisco in convento; Alberto de Pisis è balzato alle cronache rosa per essere l’ex fidanzato omosessuale di Taylor Mega; Daniele del Moro, gieffino del GF classico in onda nel 2016 condotto da Barbara d’Urso (dove conobbe ed ebbe un avvicinamento con la vincitrice di quell’anno, Martina Nasoni); l’ex schermitrice Antonella Fiordelisi; la giornalista Sara Manfuso ospite di numerosi programmi d’informazione e moglie del deputato PD Andrea Romano; la modella e l’influencer triestina Nikita Pelizon nonché tentatrice a Temptation Island, concorrente di Pechino Express ed Ex di Matteo Diamante a Ex on The Beach (entrambi evidentemente accomunati dal GF VIP); infine Luca Salatino, ex tronista di Uomini e Donne che ha conquistato il cuore di Soraia Ceruti.