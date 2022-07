Manca poco più di un mese alla partenza del Grande fratello vip 7, il reality show più importante e longevo della televisione italiana, vera gallina dalle uova d’oro per Publitalia e ormai bi-presenza fissa ed irrinunciabile del palinsesto di Canale 5. Solo Pippo Baudo negli anni novanta riuscì a piazzare un programma che andava in onda due volte la settimana e si chiamava Partita doppia, il martedì e il giovedì su Rai1, il Grande fratello vip invece, diretto e condotto da Alfonso Signorini ha conquistato l’ormai prestigiosa serata del lunedì (quella con maggior platea) e quella che precede il fine settimana, ovvero il venerdì. Due serate difficili, con Rai1 che piazza rispettivamente i suoi colossi in termini di fiction e di varietà (Tale e quale show). Ma il Grande fratello vip, con le sue dinamiche che ormai sono da vero feuilleton in diretta, acchiappa il pubblico e puntata dopo puntata lo avvolge con le storie che si dipanano settimana dopo settimana sotto le implacabili telecamera della casa dalla porta rossa, cui nulla sfugge.

Ma queste storie e ormai siamo alla chiave moderna di questo programma, che non è più solo un programma televisivo ma un collante che si sparge in ogni media, vengono appunto commentate, discusse, spettegolate in lungo e in largo sul web e sui social network in particolare. Questa è la chiave di quello che potrebbe accadere, in maniera ancora più evidente, in questa nuova edizione del Grande fratello vip che si aprirà ancora di più al mondo dei social network ed il primo passo verso questa intenzione riguarda la conduzione di Gf party, il programma che accompagna su Mediaset infinity la diretta del lunedì e del venerdì sera del Grande fratello vip.

E’ stata scelta la coppia che condurrà questa trasmissione, che è qualcosa di più di una trasmissione e la scelta è caduta su due personaggi che sono stati fra i protagonisti di due delle edizioni di maggior successo di questo fortunato reality show, ovvero la quinta e la sesta. I due personaggi in questione sono il bello e bravo Pierpaolo Pretelli e la acuta e spigliata Soleil Sorge.

Dunque Pierpaolo Pretelli, che nel frattempo non se n’è stato con le mani in mano e grazie all’aiuto e alla generosità di due colossi di Rai1, ovvero Mara Venier e Carlo Conti, si è potuto far conoscere al grande pubblico dalle frequenze della prima rete della televisione pubblica, prenderà il posto della sua fidanzata Giulia Salemi, mentre Soleil Sorge, che subito dopo l’uscita dalla casa è stata ingaggiata da Barbara D’Urso per il suo Pupa e secchione show, ritrova le mura amiche della casa del Grande fratello, stavolta però dall’altra parte della porta rossa. Pierpaolo e Soleil dunque commenteranno il lunedì ed il venerdì sera, in concomitanza con la puntata serale del Grande fratello vip 7 le gesta dei vipponi che comporranno il variegato cast del reality show prodotto con l’amabile collaborazione del dipartimento italiano della Endemol, società facente parte della multinazionale Banijay di messere Bassetti Marco.