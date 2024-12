Nomination anche per The Pengiun con i suoi protagonisti, Abbott Elementary, Disclaimer e The Bear

Mindy Kaling e Morris Chestnut (che da gennaio sarà protagonista della serie tv Watson su CBS) hanno annunciato le principali nomination ai Golden Globe 2025, i premi per il cinema e la tv assegnati dalla Golden Globe Foundation, che ha sostituito la Hollywood Foreign Press Association travolta da una serie di scandali. L’italiano Vermiglio ha ottenuto la nomination tra i migliori film stranieri.

Sul fronte tv guida The Bear con 5 nomination, seguono Only Murders in the Building con 4, sorpresa Matlock con la meritata nomination a Kathy Bates così come quella per Ted Danson per A Man on the Inside, Kristen Bell e Adam Brody ottengono la nomination per Nobody Wants This di Netflix (nominata anche come miglior comedy). Scorrendo l’elenco delle candidature troverete spesso il nome di Netflix, addirittura Squid Game 2 è stata nominata prima del suo rilascio.

La cerimonia di premiazione ci sarà il 5 gennaio e sarà condotta dall’attrice comica Nikki Glaser, durante la serata saranno assegnati il premio alla carriera per il cinema Cecil B. DeMille a Viola Davis e per la tv, il Carol Burnett Award, a Ted Danson. In aggiornamento

Golden Globe 2025 tutte le nomination TV

Miglior Serie Drammatica

The day of the Jackal – Sky

The Diplomat – Netflix

Shogun – FX/Disney

Slow Horses – Apple Tv+

Squid Game – Netflix

Mr & Mrs Smith – Prime Video

Miglior serie comedy

Abbott Elementary – ABC/Disney

The Bear – FX/Disney

The Gentlmen – Netflix

Hacks – HBO/Netflix

Nobody Wants This – Netflix

Only murders in the Building – Hulu/Disney+

Miglior Miniserie, antologia, film tv

Baby Reindeer – Netflix

Disclaimer – Apple TV+

Monsters La storia di Lyle ed Erik Menendez – Netflix

The Penguin – HBO

Ripley – Netflix

True Detective: Night Country – HBO

​Miglior attrice in una serie drammatica

Katy Bates – Matlock (CBS)

Emma D’Arcy – House of the Dragon (HBO/Sky)

Maya Erskine – Mr and Mrs Smith (Prime video)

Keri Russell – The Diplomat (Netflix)

Anna Sawai – Shogun (FX)

Miglior attore in una serie drammatica

Donald Glover – Mr & Mrs Smith (Prime Video)

Eddie Redmayne – The Day of the Jackal (Sky)

Jake Gyllenhaal – Presumed Innocent (Apple TV+)

Gary Oldman – Slow Horses (Apple Tv+)

Hiroyouki Sanada – Shogun (Disney+/Hulu)

Miglior attrice in una commedia

Kristen Bell – Nobody wants this (Netflix)

Quinta Brunson – Abbott Elementary (ABC/Disney)

Ayo Edebiri – The Bear (FX/Disney+)

Selena Gomez – Only Murders in the Building (Hulu/Disney+)

Kathryn Hahn – Agatha All Along (Disney+)

Jean Smart – Hacks (HBO/Sky)

Best Male Attore in una commedia o musical

Adam Brody – Nobody wants this (Netflix)

Ted Danson – A man on the Inside (Netflix)

Steve Martin – Only Murders in the Building (Hulu/Disney+)

Jason Segel – Shrinking (Apple TV+)

Martin Short -Only Murders in the Building (Hulu/Disney+)

Jeremy Allen White – The Bear (FX/Disney+)

Miglior attrice in una miniserie, antologia, film tv

Cate Blanchett – Disclaimet (Apple TV+)

Jodie Foster – True Detective Night Country (HBO/Sky)

Sofia Vergara – Griselda (Netflix)

Cristin Milioti – The Penguin (HBO/Sky)

Naomi Watts – Feud: Capote vs the Swans (FX/Disney+)

Kate Winslet – The Regime (HBO/Sky)

​Miglior attore in una miniserie, antologia, film tv

Richard Gadd – Baby Reindeer (Netflix)

Colin Farrel – The Pengiun (HBO/Sky)

Kevin Kline – Disclaimer (Apple Tv+)

Cooper Koch – Monsters La storia di Lyle ed Erik Menendez (Netflix

Ewan McGregor – Un gentiluomo a Mosca (Paramount+)

Andrew Scott – Ripley (Netflix)

Miglior attrice non protagonista

Liza Colon-Zayas – The Bear (FX/Disney+)

Hannah Einbinder – Hacks (HBO/Netflix)

Dakota Fanning – Ripley (Netflix)

Jessica Gunning – Baby Reindeer (Netflix)

Allison Janney – The Diplomat (Netflix)

Kali Reis – True Detective: Night County (HBO/Sky)

Miglior attore non protagonista

Golden Globe 2025 nomination Cinema

Miglior Film drammatico

​Miglior film commedia o musical

​​Miglior film animato

Flow

Inside Out 2

Oceania 2

Wallace & Gromit – Le piume della vendetta

Robot Selvaggio

​Miglior Film non in inglese

Vermiglio – Italia

Emilia Perez – Francia

I’m still Here – Sono ancora qui – Brasile

The Girl with the Needle – Danimarca

The Seed of the Sacred Fig – Iran

All we imagine as Light – India

​Miglior Attrice in un Film drammatico



​​Miglior Attore protagonista in un Film drammatico

Jesse Eisenberg – A Real Pain

Hugh Grant – Heretic

Glen Powell – Hit Man

Sebastian Stan – A Different Man

Gabriel LaBelle – Saturday Night



​​​Miglior Attore in un Film comico o musical ​

Miglior Attrice in un Film comico o musical ​

Miglior Attore non protagonista

Miglior Attrice non protagonista

Miglior Regista

Miglior Sceneggiatura

Jacques Audiard – Emilia Perez

Sean Baker – Anora

Brady Corbet, Mona Fastvold – The Brutalist

Jesse Eisenberg – A Real Pain

Coralie Fargeat – The Substance

Peter Straughan – Conclave

Miglior Colonna Sonora

Volker Bertlamnn – Conclave

Daniel Blumberg – The Brutalist

Kirs Bowers – The Wild Robot

Clement Ducol – Emilia Perez

Trent Reznor, Atticus Ross – Challengers

Hans Zimmer – Dune: Part Two

Miglior Canzone

The Last Showgirl – Beautiful That Way di Miley Cyrus, Lykke Li e Andrew Wyatt

Challengers – Compress/Regress

Emilia Perez – El Mal di Clément Ducol, Camille e Jacques Audiard

Better Man – Forbidden Road di Robbie Williams

Robot Selvaggio – Kiss the Sky

Emilia Perez – Mi Camino di Clément Ducol, Camille



Golden Globe 2025 quando la premiazione?

I premi della stampa estera, i Golden Globe 2025 saranno consegnati nella notte italiana tra il 5 e 6 gennaio la diretta sarà su CBS e in streaming su Paramount+ negli Stati Uniti e in Italia dovrebbe essere confermata su Sky e in streaming su NOW.