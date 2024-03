The Gentlemen, un “procedurale del crimine” con il fascino e lo stile unico di Guy Ritchie

Se siete fan di Guy Ritchie preparatevi ad attivare il vostro abbonamento a Netflix e a cancellare ogni appuntamento per le prossime otto ore (circa) perché The Gentlemen vi terrà incollati al divano. La serie tv prodotta, diretta (nei primi due episodi) e scritta dal regista inglese è ambientata nello stesso universo del film omonimo del 2019 ma con altri personaggi (e quindi altri attori) e storie diverse. Si può quindi tranquillamente vedere senza conoscere il film, ma anche senza conoscere lo stile di Ritchie, lasciandovi travolgere dal suo ritmo frenetico. Scopriamo insieme tutto quello che ci aspetta in The Gentlemen dal 7 marzo su Netflix in streaming.

The Gentlemen, la trama

Eddie Horniman è un capitano delle forze speciali delle Nazioni Unite di stanza in Turchia. Improvvisamente il padre muore per un incidente fortuito e la vita di Eddie viene stravolta. Dopo il funerale e la lettura del testamento, Edward il secondogenito, è convinto di poter tornare al suo lavoro, ma il padre aveva altro in serbo per lui. Infatti rompendo le tradizioni aristocratiche, il Duca decide di lasciare tutto proprio a Eddie, dal titolo alla tenuta agli affari, compresa anche la problematica gestione di Freddy, l’erede scavalcato cocainomane e instabile.

Quello che nessuno sapeva era che il padre aveva stretto un accordo con la famiglia Glass che in cambio di una rendita fissa, coltiva e gestisce un fiorente traffico di marijuana. Eddie è deciso a liberarsi di questo fardello ma dovrà fare i conti con i problemi causati dal fratello che ha un debito ingente da saldare in poche ore. Inizia così un viaggio nel mondo criminale per Eddie accompagnato dall’ammaliante Susie Glass, che gestisce gli affari mentre il padre è in carcere. Riuscirà Eddie a resistere al fascino del male (e di Susie)?

The Gentlemen, la recensione

“Avevo tanto materiale altro che poco!” Non si fa difficoltà a credere alle parole di Guy Ritchie relativamente alla gestazione di The Gentlemen. Infatti la serie disponibile su Netflix, da vecchi appassionati di serialità, potremmo definirla un “procedurale del crimine” per le tante disavventure criminali che capitano al protagonista Eddie. Ciascuna puntata è una tappa di avanzamento nel mondo del crimine del personaggio interpretato da Theo James che si trova improvvisamente a vivere una vita che non aveva mai immaginato né sospettato potesse capitargli. Ritchie si è quindi fatto aiutare da Matthew Read (sceneggiatore e produttore di serie come The Race o Bodies) nella costruzione di una serie tv che funziona nel suo impianto complessivo senza perdere di vista lo stile unico dei prodotti del regista inglese.

Il mondo aristocratico si contamina con quello popolare e criminale, in un’epoca in cui la nobiltà resta soltanto un titolo sotto cui nascondere i debiti e per mantenere il proprio status anche i ricchi sono costretti a sporcarsi le mani. Eddie lo capisce in prima persona quando inizia a entrare nel mondo del crimine, rischiando di rimanerne affascinato dietro la maschera imperturbabile. A guidarlo nei sottoboschi criminali c’è la seducente Susie Glass, interpretata da una magnetica Kaya Scodelario. La coppia James – Scodelario è accomunata dalla capacità di tenere la scena con la fermezza di uno sguardo, basta un sopracciglio alzato per capire la reazione dei loro personaggi a una situazione. I due fanno scintille e c’è quella giusta tensione sessuale sopita, che è fondamentale nei procedurali moderni.

I legami di sangue e quelli di convenienza sono un elemento centrale nella serie. L’esercizio del potere in ogni ambito è regolato dai rapporti personali, se crolla la fiducia tutto il resto precipita di conseguenza. Poi c’è il dio denaro, sovrano regolatore delle vite di tutti. Senza il denaro non si muove nulla, senza il denaro non c’è il potere. In un ciclo destinato a ripetersi di continuo.

I vari personaggi sono ebbri della loro libertà di agire, ignorando ogni regola, spingendosi fino a toccare eccessi che non risultano però mai fuori luogo o non necessari. The Gentlemen ci dipinge un mondo in cui i gentiluomini sono tutti e al contempo nessuno, in cui gli aristocratici sono nobili più di nome che di animo e i criminali prendono elegantemente il te. Vediamo teste spappolate, una danza con un costume da gallina, corse a per di fiato, perfino un fanatico hitleriano, azioni prive da ogni logica che sono però coerenti con i vari personaggi e con il mondo creato dalla serie.

Theo James e Daniel Ings sono perfetti nei rispettivi ruoli dell’impeccabile Eddie e del folle Freddy, da un lato c’è un secondogenito quello che un tempo era considerato “la riserva” nelle famiglie reali e nobiliari, costretto a dover dimostrare tutto perché nulla è per lui scontato. Dall’altro il primogenito convinto di avere diritti soltanto per il fatto di esser nato e di non avere doveri, agisce senza freni e senza regole e per questo si ritrova con un pugno di mosche in mano.

The Gentlemen, il cast

Theo James è Eddie Halstead, il nuovo duca, erede delle fortune e sfortune paterne

Kaya Scodelario è Susie Glass, donna d’affari non proprio leciti

Daniel Ings è Freddy Halstead, primogenito incapace e viziato scavalcato dal padre

Joely Richardson è Lady Sabrina Halstead, la matriarca

Giancarlo Esposito è Stanley Johnston, misterioso miliardario

Vinnie Jones è Geoff Seacombe, assistente della tenuta

Chanel Cresswell è Tammy

Max Beesley è Henry Collins

Ray Winstone è Bobby Glass

The Gentlemen, quante puntate sono

Otto puntate da circa 40/50 minuti di media, da un minimo di 43 ai 70 del primo episodio. I primi due diretti da Guy Ritchie sono anche i più lunghi.

The Gentlemen su Netflix

La serie tv The Gentlemen arriva su Netflix giovedì 7 marzo, ma il film non è disponibile sulla stessa piattaforma in Italia. Se volete recuperarlo dovete spostarvi su Prime Video, in alternativa lo si può noleggiare o acquistare sulle principali piattaforme.