Netflix, tutte le nuove serie in uscita a Marzo 2024

A Marzo 2024 Netflix aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV e con l’uscita di nuove stagioni delle serie già in onda. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Netflix a Marzo 2024 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le serie tv su Netflix a Marzo 2024

Il mese di marzo è ricco di novità su Netflix, con la piattaforma che nelle ultime settimane sta iniziando a inserire anche serie tv storiche come Law & Order: SVU e NCIS accanto ai tanti titoli che già fanno parte del catalogo. In questo mese di marzo arriva la serie ispirata alla vita di Rocco Siffredi, Supersex, ma anche The Gentlemen di Guy Ritchie e Il Problema dei tre corpi. Tra consigli, Top Ten e suggerimenti la piattaforma offre sempre qualcosa di nuovo ai suoi abbonati.

1 marzo – Furies s.1 (Francia)

Blood & Water s.4 (Sud Africa)

Mamla Legal hai s.1 (India)

Anikupalo: l’ascesa dello spettro , miniserie (Nigeria)

Meet Me You After School s.1 (Giappone)

Resident Alien s.1 (USA)

Das Signal – Segreti dallo spazio , miniserie (Germania)

Chicken Nuggett s.1 (Corea del Sud)

Detective Monk (più stagioni)

Le serie tv Netflix da non perdere a Marzo 2024

Supersex – miniserie (6 marzo 2024)

Alessandro Borghi è Rocco Siffredi nella serie Supersex presentata da Netflix al Festival di Berlino e ispirata alla vita del pornodivo. La miniserie racconta come un ragazzo di Ortona è diventato la pornostar più famosa al mondo. Diretta tra gli altri da Matteo Ortona, vede nel cast Jasmine Trinca nei panni di Lucia, un personaggio inventato per la serie ma che racchiude diverse donne di Rocco. Adriano Giannini è il fratellastro di Rocco, Tommaso, mentre Saul Nanni è Rocco da giovane.

The Gentlemen – prima stagione (7 marzo 2024)

Scritta, diretta e prodotta da Guy Ritchie, The Gentlemen è legata al suo film omonimo. Il protagonista è Theo James che interpreta Eddie Horniman, il quale eredita i terreni di campagna del padre scoprendo che fanno parte di un impero della cannabis. Una serie di personaggi del mondo della mala britannica decide di sfidarlo per prendersi una fetta del suo impero ma Eddie vorrebbe uscire dal giro, sfidando i gangster. Ma scoprirà che alla fine questa vita non gli dispiace.

Das Signal – Segreti dallo spazio – miniserie (7 marzo 2024)

Das Signal – Segreti dallo spazio è una miniserie tedesca che racconta la storia di Paula una scienziata a bordo della Stazione spaziale internazionale. Scompare senza lasciare traccia durante il volo di ritorno verso la sua famiglia, lasciando Sven e la figlia con un enigma che potrebbe scuotere l’intero pianeta. Lassù, nelle profondità dello spazio, Paula ha fatto una scoperta incredibile. (Impossibile non notare una somiglianza con Constellation di Apple TV+).

Yuong Royals – terza stagione (11 marzo 2024)

Arriva su Netflix la terza e ultima stagione del teen drama svedese Young Royals (il finale di serie debutterà il 18 marzo). Al centro la storia del principe Wilheim che arriva in un collegio scoprendo la sua vera natura e innamorandosi di un ragazzo qualunque, Simon. Quando diventerà l’erede al trono dopo la morte del fratello la vita di Wilheim dovrà cambiare. Nella terza stagione si ripartirà dopo il coming out fatto pubblicamente dal principe ereditario. Riuscirà a vivere la sua relazione con Simon? E diventerà l’erede al trono?

Girls5eva La rivincita delle pop star – terza stagione (14 marzo 2024)

Arriva la terza stagione della serie tv Girls5eva nata come commedia originale per Peacock ma poi cancellata dopo due stagioni e salvata da Netflix. Al centro una girl band famosa negli anni ’90 che torna in scena anni dopo e registra un nuovo album. In questa terza stagione è arrivato il momento di fare un tour. Senza avere un progetto, un manager o location già prenotate le ragazze si infilano in un furgone e partono verso l’ignoto, facendo del loro meglio per promuovere l’album e tornare alla ribalta.

Mano de Hierro, miniserie (15 marzo 2024)

Jaime Lorente è tra i protagonisti di Mano de Hierro, miniserie crime spagnola ambientata a Barcellona. Nel porto cittadino passano circa 30mila chili di cocaina rendendolo il punto d’ingresso più importante d’Europa. Joaquin Manchado è il proprietario del terminal principale e chiunque voglia mportare un carico illegale attraverso il porto, deve contare sul suo benestare e appoggiarsi alla rete criminale che si è costruito. Un incidente dà il via a una guerra spietata.

Il problema dei 3 corpi – prima stagione (21 marzo 2024)

Il Problema dei 3 corpi è una serie serie tv più attese di marzo, sviluppata da David Benioff e D.B. Weiss il duo creativo dietro Il Trono di Spade. La serie è l’adattamento del romanzo che fa parte della trilogia creata da Liu Cixin. Una decisione presa da una donna in Cina negli anni ’60 ha conseguenze anche oggi attraversando lo spazio e il tempo. Quando le leggi della natura si sgretolano inspiegabilmente davanti ai loro occhi, alcuni brillanti e affiatati scienziati uniscono le forze con un detective anticonformista per affrontare la più grande minaccia nella storia dell’umanità.

Non solo serie tv su Netflix a marzo 2024

Il mese di Marzo su Netflix vede arrivare il finale della prima edizione di Nuova Scena il talent sul rap con Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain giudici. Il 3 marzo sarà una data epocale per la trasmissione perché trasmetterà in diretta dalle 21.30 la sfida tra Rafael Nadal e Carlos Alcaraz. E a proposito di sport il 6 marzo ci sarà la seconda stagione di Full Swing: Una stagione di Golf. Su Netflix arrivano dei prodotti Rai come Fabrizio De Andrè Principe Libero e Mia Martini – Io sono mia. Dal 19 marzo arriva anche la seconda stagione di Physical da 100 a 1 una gara estrema che mette alla prova corpo e mente.