Constellation, su Apple TV+ c’è una contorta serie tv tra spazio, terra e…famiglia

Constellation è la nuova serie tv disponibile dal 21 febbraio su Apple TV+, uno space drama che a dispetto del titolo, è molto più ancorato sulla terra di quanto si possa pensare. Un po’ thriller cospirativo, un po’ sci-fi, un po’ family drama, è una nuova serie difficile da inquadrare, che mescola i generi e prova a infilarsi nella nicchia di pubblico in cui si trova Silo, altra serie tv di Apple TV+ di cui è complesso parlare senza fare spoiler, che unisce dramma, psicologia e sci-fi. Protagonisti di Costellation sono Noomi Rapace, Jonathan Banks e James D’Arcy, ma soprattutto Rosie e Davina Coleman nei panni della giovane Alice. Scopriamo insieme questa nuova serie tv di Apple TV+.

Constellation, la trama

Qualsiasi trama di Constellation rischia di essere riduttiva rispetto alla portata della serie e ai suoi contenuti, ma aggiungere qualsiasi cosa in più è uno spoiler. Constellation è una serie tv da vivere puntata dopo puntata, si può dire che racconta la storia di Jo un’astronauta che torna sulla Terra dopo un anno trascorso all’interno della Stazione Spaziale Internazionale e scopre che alcuni aspetti della sua vita sono diversi da quelli che ricordava. Il suo ritorno non è stato tranquillo, nello spazio si è verificato un incidente. Cosa è successo davvero? Cosa nascondono i vertici della missione spaziale? Quanto può cambiare la mente di una persona dopo un anno vissuto lontano?

Constellation, la recensione

Constellation, le immagini della serie Apple TV+ Guarda le altre 3 fotografie →

Vedere Constellation rischia di essere una corsa sulle montagne russe narrative ed emotive. Sicuramente è una serie tv da vedere mettendo tutta la concentrazione possibile, non ci si può distrarre un momento. Un prodotto che inizia in un modo, prosegue in un altro e finisce spiazzandoti. Ma di cui non si può poi dire molto, perché qualsiasi cosa rischia di essere uno spoiler. Quel che è certo è che se per qualche ragione odiate lo spazio e le serie ambientate nello spazio, non fermatevi alle prime battute o alla trama perché si torna presto sulla terra. Così come se amate i misteri, i complotti e un thriller in cui non si capisce bene quello che state guardando, Constellation fa al caso vostro. Ma anche se amate un solido dramma emotivo sulle dinamiche familiari fa al caso vostro.

Constellation è un gran miscuglio di elementi in molti casi anche già visti, ma costruiti in modo eccellente da un punto di vista seriale. Lo storybord su cui è poggiata la serie è sviluppato in modo egregio, gli elementi necessari arrivano al momento giusto, spiazza quando deve spiazzare, spiega quando deve spiegare, instilla dubbi quando lo deve fare. In un’epoca in cui le serie tv tendono a spiegare troppo Constellation riesce a mantenere un pizzico di ambiguità pur dovendo cedere il passo alle spiegazioni. Un dramma contemporaneo che a tratti cade un po’ troppo nel melodramma emozionale, per quell’esigenza di toccare nel profondo l’animo di chi guarda per cercarne una connessione.

Impeccabili gli attori da Noomi Rapace a James D’Arcy e Jonathan Banks in un doppio e ambiguo ruolo che regalerà sorprese. Ma a spiccare, soprattutto andando avanti nel corso delle puntate è il personaggio di Alice, splendidamente interpretata dalle gemelle Rosie e Davina Coleman, la loro bravura è impressionante per la semplicità con cui riescono a trasmettere emozioni e a mangiarsi la scena.

Constellation, il cast

Prodotta da Turbine Studios e Haut et Court TV, Constellation è scritta da Peter Harness (Il commissario Wallander, The War of the Worlds) ed è diretta da Michelle MacLaren (The Morning Show), da Oliver Hirschbiegel (La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler) e da Joseph Cedar. La protagonista è Noomi Rapace nei panni di Jo, astronauta che dopo un anno nella stazione Spaziale Internazionale, torna sulla Terra. Jonathan Banks è Henry e Bud Caldera, James D’Arcy è Magnus il marito di Jo, Rosie e Davina Coleman sono le gemelle che interpretano Alice, William Catlett è Paul, Barbara Sukova è Irina Lysenko.

Constellation, la programmazione

Mercoledì 21 febbraio su Apple TV+ saranno rilasciati i primi 3 episodi di Constellation, la serie poi proseguirà fino al 27 marzo per un totale di 8 episodi.

Constellation 2 si farà?

Difficilmente Apple TV+ annuncia in anticipo il rinnovo di una sua serie tv, quindi bisognerà attendere il rilascio completo degli episodi prima di sapere se ci sarà o meno una nuova stagione. Sicuramente vedendo la serie e senza fare spoiler c’è spazio per una seconda stagione.