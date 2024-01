Apple TV+, tutte le nuove serie in uscita a febbraio 2024

A Febbraio 2024, Apple TV+ aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV e con l’uscita di nuove stagioni delle serie già in onda. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Apple TV+ a Febbraio 2024 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le Serie tv in uscita su Apple TV+ a Febbraio 2024

Due le novità tra le serie tv di Apple TV+ a Febbraio, ma nel corso del mese proseguono i titoli iniziatia gennaio, come Masters of the Air con le puntate rilasciate ogni venerdì. Mercoledì 21 febbraio termina invece Criminal Record un intenso poliziesco inglese con Peter Capaldi e Cush Jumbo in cui dopo una telefonata anonima, si indaga su un vecchio caso.

14 febbraio – The New Look s.1

s.1 21 febbraio – Constellation s.1

The New Look – prima stagione (14 febbraio)

Debutta il giorno di San Valentino con i primi tre episodi The New Look la serie di Todd A. Kessler, girata a Parigi e che racconta la vita e la carriera di Christian Dior, Coco Chanel e degli stilisti a loro contemporanei che hanno affrontato gli orrori della Seconda Guerra Mondiale e lanciato la moda moderna. La serie è composta da 10 episodi e vede nel cast Ben Mendelsohn e Juliette Binoche nei panni di Dior e Chanel, ma anche Maisie Williams, John Malkovich, Emily Mortime, Glenn Close e Claes Bang. Durante l’occupazione nazista di Parigi Christian Dior sale alla ribalta mettendo in discussione il prima di Coco Chanel.

Constellation – prima stagione (21 febbraio)

Il 21 febbraio con i primi 2 episodi (su 8) debutta il dramma fantascientifico e thriller psicologico Constellation con Noomi Rapace, James D’Arcy e Jonathan Banks. Jo è un’astronauta che torna sulla Terra dopo un disastro nello spazio e scopre che alcuni pezzi fondamentali della sua vita sembrano essere scomparsi. Ma questa sinossi è solo una parte di quello che davvero racchiude questa serie.

Apple TV+ Febbraio, non solo serie tv

Il mese di Febbraio su Apple TV+ arriveranno due documentari a tema sportivo a partire da The Dynasty: New England Patriots dedicato all’ascesa della dinastia sportiva più dominante del 21° secolo, i New England Patriots di football, che debutterà il 16 febbraio. La docuserie in 10 puntate riunisce l’ex quarterback Tom Brady, l’allenatore Bill Belichick e il proprietario Robert Kraft, oltre a tanti altri collaboratori, nel racconto della storia che ha portato allo straordinario primato della squadra. Il 21 ci sarà Il Mondiale di Messi: L’apice di una leggenda che ripercorre la carriera dell’otto volte vincitore del Pallone d’Oro, comprese le cinque partecipazioni alla Coppa del Mondo FIFA e la vittoria dell’edizione 2022 in Qatar, in una delle finali più emozionanti della storia. Attraverso le sue stesse parole, Messi racconta la storia della sua incredibile carriera con la Nazionale di calcio argentina, fornendo uno sguardo intimo e inedito sulla sua ricerca di una vittoria della Coppa del Mondo che ne definisse l’eredità.

Apple Tv+ come vedere la piattaforma

Apple Tv+ è la piattaforma di streaming a pagamento di Apple tutta da scoprire. Per accedere ai contenuti è necessario abbonarsi al costo di 9,99€ al mese, chi acquista un dispositivo Apple ha la possibilità di attivare l’abbonamento in modo gratuito per i primi 3 mesi, inoltre Apple TV+ è inclusa nell’abbonamento Apple One con Music, Arcade e il Cloud. Apple Tv+ si può vedere attraverso app sui dispositivi proprietari come iPhone, iPad, iMac ma anche via browser, Fire Stick Tv e Smart Tv compatibili. L’app è anche disponibile su Sky Q permettendo così l’accesso attraverso il decoder Sky.