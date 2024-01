Apple TV+, tutte le nuove serie in uscita a gennaio 2024

A Gennaio 2024, Apple TV+ aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV e con l’uscita di nuove stagioni delle serie già in onda. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Apple TV+ a Gennaio 2024 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le Serie tv in uscita su Apple TV+ a Gennaio 2024

Dopo la pausa di dicembre 2023 in cui non sono arrivate nuove serie tv su Apple TV+, a gennaio il catalogo della piattaforma torna ad aggiungere novità al suo già ricco catalogo di produzioni originali di qualità. Inoltre il 12 gennaio termineranno sia la quarta stagione di For All Mankind che la prima di Monarch: Legacy of Monsters iniziate a novembre.

10 gennaio – Criminal Record s.1

s.1 26 gennaio – Masters of the Air, miniserie

Criminal Record – Stagione 1 (dal 10 gennaio)

Poliziesco inglese con Peter Capaldi e Cush Jumbo nei panni di due detective impegnati in un braccio di ferro su un caso di omicidio di alto profilo. Criminal Record debutta il 10 gennaio con i primi 2 episodi e il finale previsto il 21 febbraio ed è ambientato in una Londra contemporanea e in un paese fortemente polarizzato, tra razzismo e fallimento delle istituzioni. Due detective, dopo una telefonata anonima, tornano a indagare su un vecchio caso.

Masters of the Air – Miniserie (dal 26 gennaio)

Masters of the Air conclude la trilogia sulla guerra di Steven Spielberg e Tom Hanks che include le miniserie Band of Brothers e The Pacific. La miniserie è basata sull’omonimo libro di Donald L. Miller e sceneggiato da John Orloff, al centro segue gli uomini del 100° Gruppo Bombardieri (il Bloody Hundredth) alle prese con pericolosi raid di bombardamento sulla Germania nazista in condizioni proibitive, dovute al gelo, alla mancanza di ossigeno e al terrore di un combattimento condotto a 25.000 piedi di altezza. L’obiettivo è raccontare il prezzo psicologico ed emotivo pagato da questi giovani uomini che hanno contribuito a distruggere l’orrore del Terzo Reich di Hitler. Il cast è stellare con Austin Butler, Callum Turner, Anthony Boyle, Nate Mann, RaffertyLaw, Barry Keoghan, Josiah Cross, Branden Cook e Ncuti Gatwa.

Apple Tv+ come vedere la piattaforma

Apple Tv+ è la piattaforma di streaming a pagamento di Apple tutta da scoprire. Per accedere ai contenuti è necessario abbonarsi al costo di 9,99€ al mese, chi acquista un dispositivo Apple ha la possibilità di attivare l’abbonamento in modo gratuito per i primi 3 mesi, inoltre Apple TV+ è inclusa nell’abbonamento Apple One con Music, Arcade e il Cloud. Apple Tv+ si può vedere attraverso app sui dispositivi proprietari come iPhone, iPad, iMac ma anche via browser, Fire Stick Tv e Smart Tv compatibili. L’app è anche disponibile su Sky Q permettendo così l’accesso attraverso il decoder Sky.