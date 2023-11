Nel corso del mese le nuove stagioni di Slow Horses e For All Mankind

Apple TV+ le serie tv da vedere a novembre 2023: The Buccaneers, Monarch: Legacy of Monsters

Proseguendo con la sua politica di rilasci settimanali, Apple TV+ alterna mesi con meno contenuti inediti (come ottobre) ad altri più ricchi, come questo Novembre 2023 in cui sono ben 4 le serie tv che partiranno. Ed è interessante notare come coprano generi diversi cercando così di accontentare tutto il pubblico. Si va dal dramedy musicale al femminile ambientato a fine ‘800 di The Buccaneers, allo spy thriller di Slow Horses, passando per la fantascienza di For All Mankind e l’action di Monarch: Legacy of Monsters.

Apple TV+ le serie tv di novembre 2023

8 Mercoledì

The Buccaneers s.1 (primi 3 episodi, finale il 13 dicembre): ispirata al romanzo incompiuto di Edith Wharton, la serie in 8 episodi è un dramedy musicale che fonde l’aristocrazia inglese del 1870 con una colonna sonora moderna. Al centro un gruppo di ragazze figlie dei nuovi ricchi americani, mandate nella Londra degli anni ’70 dell’800 a caccia di titoli e potere e finiranno per scuotere la Londra conservatrice.

10 Venerdì

For All Mankind s.4: prosegue la saga space drama creata da Ronald D. Moore con 10 nuovi episodi con rilascio settimanale e finale previsto il 12 gennaio 2024. Sono passati 8 anni dal finale della terza stagione, Happy Valley è entrata nel nuovo millennio e ha rapidamente ampliato la sua presenza su Marte trasformando gli ex nemici in partner. Nel 2003 il programma spaziale si è concentrato sulla cattura e l’estrazione di asteroidi estremamente preziosi e ricchi di minerali in grado di cambiare il futuro della Terra e di Marte. Ma le tensioni tra i residenti dell’ormai estesa base internazionale minacciano di annullare tutto ciò per cui si sta lavorando. Nel cast tornano Joel Kinnaman, Edi Gathegi, Cynthy Wu e arrivano nuovi attori come Toby Kebbell, Tyner Rushing, Daniel Stern e Svetlana Efremova.

17 Venerdì

Monarch: Legacy of Monsters s.1 (primi 2 episodi, finale il 12 gennaio): la serie in 10 episodi è basata sul Monsterverse della Legendary e parte dopo la battaglia tra Godzilla e i Titani che ha raso al suolo San Francisco svelando l’esistenza dei mostri. Due fratelli seguono le orme del padre e scoprono un legame tra la Monarch e la loro famiglia. La storia si dipana per oltre 50 anni, coprendo tre generazioni e affronta segreti ed eventi sconvolgenti in grado di cambiare vite. Nel cast troviamo Kurt Russell, Wyatt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe.

29 Mercoledì

Slow Horses s.3: sei nuovi episodi con rilascio settimanale per la serie di spionaggio ispirata alla saga letteraria di Mick Herron con al centro il personaggio di Jackson Lamb interpretato da Gary Oldman. Il terzo romanzo della saga Slough House dal titolo Real Tigers è al centro della serie. Questa terza stagione prende il via con una relazione che a Istanbul minaccia di svelare un segreto dell’MI5 a Londra. Gli agenti della Slough House finiscono al centro di una cospirazione che minaccia il futuro stesso dell’MI5.

Apple TV+ le serie tv che proseguono o terminano a novembre 2023

Ci sono due serie tv che proseguono nel corso del mese di novembre e che termineranno proprio durante queste settimane. La terza stagione di The Morning Show terminerà l’8 novembre, quando si dipaneranno tutte le diverse storyline aperte nel corso della stagione e vedremo l’evoluzione dei personaggi di Jennifer Aniston e Resse Witherspoon. Il 24 novembre, invece, chiuderà la miniserie Lezioni di Chimica con Brie Larson.

Apple TV+ a novembre, show e speciali

Si respira aria natalizia su Apple TV+ a novembre. Il 22 novembre arriva lo speciale Il Natale di Hannah Waddingham. La star di Ted Lasso celebrerà le feste accogliendo tante guest star per una serata stravagante al London Coliseum. Sempre mercoledì 22 novembre arriverà Il coniglietto di velluto, uno speciale da 40 minuti, basato sul classico per bambini di Margery Williams, che celebra la magia dell’amore incondizionato. Quando William, sette anni, riceve per Natale un nuovo giocattolo preferito, trova un amico per la vita e scopre un mondo di magia.

Inoltre per festeggiare le feste sabato 18 e domenica 19 novembre sarà disponibile in streaming gratuito per tutti Un Giorno del Ringraziamento da Charlie Brown, corto animato che quest’anno festeggia il suo 50° anniversario, in cui Piperita Patty invita tutti da Charlie Brown per la festa del Ringraziamento, anche se lui va a trovare sua nonna. Snoopy decide di cucinare la sua versione del pranzo del Ringraziamento con l’aiuto dei suoi amici.

Apple Tv+ come vedere la piattaforma

Apple Tv+ è la piattaforma di streaming a pagamento di Apple tutta da scoprire. Per accedere ai contenuti è necessario abbonarsi al costo di 9,99€ al mese, chi acquista un dispositivo Apple ha la possibilità di attivare l’abbonamento in modo gratuito per i primi 3 mesi, inoltre Apple TV+ è inclusa nell’abbonamento Apple One con Music, Arcade e il Cloud. Apple Tv+ si può vedere attraverso app sui dispositivi proprietari come iPhone, iPad, iMac ma anche via browser, Fire Stick Tv e Smart Tv compatibili. L’app è anche disponibile su Sky Q permettendo così l’accesso attraverso il decoder Sky.