Due anni fa Sabrina Ferilli era stata co-conduttrice della serata finale del Festival di Sanremo 2022. Una presenza, la sua, che è passata alla storia di quell’edizione sia per il non-monologo tenuto sulle scale davanti al palcoscenico e, sopratutto, per quell’aggettivo poco elegante pronunciato a microfono aperto. Questa sera, giovedì 8 febbraio 2024, Sabrina Ferilli torna a Sanremo, ma per presentare la nuova fiction Gloria.

L’attrice romana ritroverà così Amadeus, il principale indiziato a tempi di quella frase sentita poco dopo aver lasciato il palco. Il direttore artistico e conduttore del Festival, il giorno seguente, aveva rassicurato che non c’era nessuna tensione tra i due, anche se le voci di un malumore erano rimaste.

A prescindere da quel che è accaduto, Ferilli torna all’Ariston, questa volta da ospite. L’occasione, come detto, è il lancio della fiction Gloria, che segna di fatto il suo ritorno alla serialità Rai dopo anni di fiction in casa Mediaset.

Quando andrà in onda la fiction Gloria?

In occasione dell’ospitata a Sanremo 2024, sono annunciate anche le date di messa in onda della fiction, ovvero lunedì 19, lunedì 26 e martedì 27 febbraio, in prima serata, su Raiuno.

La trama di Gloria

La prima puntata di GLORIA andrà in onda LUNEDÌ 19 FEBBRAIO

Protagonista della serie tv in tre puntate è Gloria Grandi (Ferilli), grande e indimenticata diva del cinema italiano, è convinta che il suo talento sia sprecato per la serialità televisiva. Vuole tornare al Cinema con la C maiuscola e pensa -anzi, sa- che una volta abbandonata la tv tornerà di nuovo protagonista sul grande schermo. Le cose però vanno in modo diverso e per riportarla alla ribalta il suo mefistofelico agente ha un’idea tanto brillante quanto meschina…

Il cast di Gloria

Per il suo ritorno in Rai, Sabrina Ferilli si fa affiancare da un cast formato, tra gli altri, da Massimo Ghini, Emanuela Grimalda, Sergio Assisi, Martina Lampugnani e Luca Angeletti.

Il regista di Gloria

A dirigere la fiction è Fausto Brizzi, alla sua prima regia per una serie tv. Brizzi ha anche scritto la sceneggiatura della serie, con Paola Mammini (“Perfetti sconosciuti”) e Roberto Proia (“Sul più bello”), partendo dalla sceneggiatura originale “Vorrei vedere te” di Proia. A produrre Eagle Pictures con Rai Fiction.