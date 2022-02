Il 72° Festival di Sanremo si chiude in bellezza anche sul fronte della co-conduzione. Abbiamo parlato di un progetto in scalata, partito timidamente dalla presenza di Ornella Muti percepita debole, passata per la dolcezza di Lorena Cesarini, l’irriverenza pungente di Drusilla Foer, la rivelazione Maria Chiara Giannetta fino alla travolgente Sabrina Ferilli.

Abbiamo capito sin da subito cosa sarebbe accaduto con lei. L’antipasto lo abbiamo avuto nella conferenza stampa pre-finale con un’irrefrenabile sequenza di battute, momenti esilaranti nati così, spontaneamente, e sulla quale è stato impossibile non farsi una sana risata. L’entrata sul palco è stata altrettanto frizzante con un mezzo spogliarello ad Amadeus per capire dove si trovasse, un’energia esplosiva che ha nella sua anima la leggerezza per il minimo comun denominatore.

La leggerezza è il cuore di un ‘non monologo’, una chiacchierata quasi intima con Amadeus, il pubblico in platea e a casa. Luci soffuse, i due si siedono sugli scalini antistanti alla prima fila. L’attrice introduce la sua riflessione con una prima considerazione: di monologhi per due anni se ne sono persino sprecati: “Molti temi sono stati già toccati negli anni precedenti, ma anche quest’anno in questo palco ne sono stati affrontati dalle mie bravissime colleghe“.

Sabrina racconta di aver avuto delle piccole riunioni di famiglia per capire quale argomento si sarebbe potuto affrontare questa sera: “Ma proprio perché i temi sociali, civili e sull’umanità sono così importanti, diventava tutto molto difficile”. Così il compito diventa quasi impossibile: “Gli uomini che comandano sulle donne? Ci ho rinunciato” e la bellezza che non riguarda direttamente l’estetica? e il body shaming? Gli amori? Le dipendenze amorose? “Argomento interessante, ma Amadeus ha il profilo di coppia sui social. Morandi senza la sua Anna non posta nulla, quest’anno appena lo hanno lasciato da solo ha rischiato la squalifica“. Il pubblico apprezza, capisce, sorride.

Femminismo? Mansplaining? Inclusione?:

Anche questo è un argomento importante, però per parlare di questi argomenti bisogna che lo faccia chi su questi si sporca le mani veramente, chi li studia e chi li conosce. Anche in palchi meno prestigiosi di questo.

Ed ecco che dal non monologo, esce di soppiatto il messaggio: ognuno deve parlare di ciò che sa, non essere un tuttologo:

Sono rispettosa delle competenze, quindi trovo giusto che ognuno debba parlare di ciò che sa, altrimenti mi sarei fatta chiamare pure virologa o allenatrice di calcio. Tutti ora parlano di tutto, ci vuole coraggio.

Dunque i temi importanti non mancano, tutti si aspettano la riflessione di alto livello: la sovrappopolazione, il riscaldamento globale, la disparità salariale. Poi ci si ferma, il Festival di Sanremo per Sabrina è pur sempre una vetrina di leggerezza, un momento di evasione dai problemi di tutti i giorni per portare spettacolo, dunque alla fine…

Mi son detta, perché la presenza mia deve essere legata per forza ad un problema. Perché devo dare un senso oltre quello che sono per giustificare il fatto che sto qua. Io sto qua per il mio lavoro, per le scelte, per i miei amori…

E il leit motiv della presenza di Sabrina segue una sola direzione: la leggerezza

Semplicemente ho scelto questa strada perché come diceva Calvino, in tempi così pesanti bisogna saper planare sulle cose con un cuore senza macigni. La leggerezza non è superficialità.

Sabrina Ferilli e il figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo

Abbiamo citato la conferenza stampa di stamani, incontro in cui Sabrina ha raccontato un retroscena curioso riguardante il figlio di Amadeus Josè e Alberto. Questa sera l’attrice ha tirato fuori la storia parlando direttamente con l’AD Rai Carlo Fuortes, presente in prima fila: “Senta – dice la Ferilli – io la presento un ragazzo che diventerà uomo“.

Io lo voglio conoscere perchè quando Amadeus ha chiesto chi vorrebbe a Sanremo come co-conduttrice ha fatto il mio nome”. Sabrina si avvicina a lui, gli chiede un abbraccio ed una fotoricordo realizzata da Mara Venier che si presta per fare da fotografa: “Sei un fenomeno amore mio, grazie davvero“.