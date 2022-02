Ultima conferenza stampa per Sanremo 2022, tradizionalmente di domenica mattina. La conferenza dei vincitori, nella quale Mahmood & Blanco hanno confermato la propria presenza all’Eurovision Song Contest 2022 a maggio con Brividi, si è svolta nella notte, mentre oggi ultimo bilancio, decisamente positivo per i vertici visti gli ascolti. Musicalmente, non si può non notare il podio, che come evidenziato già ieri sera sul palco dal terzo classificato ha visto insieme tutto il range delle generazioni presenti al Festival, dai giovani vincitori passando per una Elisa ormai matura 20 anni dopo la vittoria con Luce (Tramonti a Nord-Est) e con un highlander come Gianni Morandi. Ed è stato anche il podio dei vincitori: tutti hanno alle spalle almeno un’edizione di Sanremo vinta.

Sanremo 2022, diretta conferenza stampa domenica 6 febbraio

La conferenza finale è prevista per le 11, diversamente da quelle precedenti: la Sala Stampa ormai si svuota, molti partono e anche la Rai è in smobilitazione e di ritorno verso Roma. Presenti ovviamente il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, il vicedirettore di Rai 1 Claudio Fasulo, il Direttore Artistico Amadeus, pronti a godersi il successo. Speriamo che questo permetta loro di rispondere alle domande e di liquidare tutti con un “criticare uno spettacolo che fa il 60% di share vuol dire cercare il pelo nell’uovo…”.

Intanto ieri Sabrina Ferilli si è vista pochissimo: due volte è stata chiamata sul palco, ma non si è presentata, è arrivata alla proclamazione con la busta a mo’ di valletta, è stata sostanzialmente ‘zittita’ da Amadeus che non le ha fatto leggere neanche una posizione della classifica generale, nonostante in scaletta fosse indicato diversamente. Si è sentita anche qualche imprecazione arrivare dai microfoni dietro le quinte, un “Buon lavoro!” piccato sul mancato annuncio di Emma. Si parla, quindi, di un FerilliGate, ma immaginiamo la risposta in conferenza stampa: “Sabrina mi ha ringraziato… io non ho notato nulla… ma sapete, l’adrenalina della finale…”.

Vediamo se qualcosa vien fuori dalla conferenza