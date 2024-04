The day after. Il giorno dopo il saluto di Amadeus alla Rai, chi se non Fiorello poteva dare una lettura tutta irriverente dell’arrivederci alla tv pubblica del conduttore tv? Viva Rai 2 stamani si è aperta immediatamente con il riferimento alla notizia televisiva del momento (di cui tvblog.it vi ha dato puntualmente conto dalla tarda mattinata di ieri e via via con tutti gli aggiornamenti e i retroscena nell’arco della giornata).

Corpo di ballo e pubblico compaiono con indosso una maschera ritraente la faccia sorridente di Amadeus. Fiorello esordisce così: “Grazie veramente di cuore Amadeus, devo ringraziarlo. Io devo ringraziare questo uomo. Guardate come tutto il mondo si è Amadeusizzato. Se non esistessi, dovrebbero inventarti: sei l’antidoto alla guerra, si parla solo di te sui giornali!“.

“Ieri nei corridoi della Rai si sentiva questo…” dice Fiorello lasciando che un medley a tema dedicato ad Amadeus interpreti la scelta del conduttore. Quando finisce un amore (Cocciante), Ti lascerò (Leali e Oxa), Io me ne andrei (Baglioni), Ciao amore ciao (Tenco), Addio addio (Modugno). Una colonna sonora ad hoc.

La rassegna stampa ‘Ama-centrica’

La visuale ‘aerea’ del tavolo dove sono riuniti tutti i giornali dà un quadro piuttosto chiaro di come il caso Amadeus abbia influenzato – lato spettacolo – i fatti delle ultime 24 ore. D’altronde la rassegna di Viva Rai 2 non poteva che essere Ama-centrica e su di questo lo showman ha giocato e ironizzato con affetto.

“Ecco la nota della Rai, che conferma la stima per Roberto Sergio…” dice Fiorello mostrando il volto dell’AD Rai in uno scatto dove appare serioso. Tra le risate scherza: “Conosco Roberto, conosco anche Sergio“.

È la notizia del giorno e aspettavamo con ansia il commento di @Fiorello: ecco la rassegna stampa sulla decisione di #Amadues a #VivaRai2👇 pic.twitter.com/7153X2x6bM — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) April 16, 2024

Poi si passa al delicato capitolo Sanremo. Siti e quotidiani tra ieri e oggi hanno evidenziato come la convenzione tra Rai e Sanremo stia entrando in un tunnel senza apparente via d’uscita: “Si dice che la convenzione con la Rai scade nel 2025 e molti pensano che Belzebù, cioè Amadeus, si porti dietro Sanremo e lo faccia fare al Nove. Ma questo sai che significa? Che questa estate me lo ritrovo in spiaggia vestito da Warner Bros!”

Ironizza: “Comunque Giampaolo Rossi assicura: abbiamo già fatto un’offerta per Una voce per San Marino”.

L’augurio di Fiorello ad Amadeus: “Consentitemi, da amico, di fare l’in bocca al lupo di tutti noi ad Amadeus per la sua nuova vita. La tua, non mi coinvolgere: io sono molto pigro, ricordati questa estate di non inventarti niente…“.

Fiorello: “Io e Amadeus abbiamo due vite diverse. Lui va al Nove, io no”

In effetti coinvolgere gli Amarello nel bailamme di indiscrezioni diventa quasi inevitabile. Qui Fiorello vuole mettere i giusti puntini sulle i e scindere due carriere, due teste, due vite, due persone. Il riferimento è soprattutto alle voci che vedrebbero anche Fiorello pronto a fare le valigie e sondare la strada che lo porterebbe a Warner Bros Discovery. Voce che lo stesso Fiorello – come da lui detto – è stata smentita:

“Volente o nolente io sono coinvolto. Volevo ricordare ai giornalisti che io e Amadeus siamo molto amici, ma abbiamo due vite diverse: mia moglie si chiama Susanna, lui è sposato con Giovanna, abbiamo figli diversi, facciamo cose diverse, lui vive a Milano, io a Roma, lui va al Nove, io no. Ama, ma come ti va? Lui lascia qui per andare lì per ricominciare da capo“.

Il Corriere della sera oggi rivela che da Palazzo Chigi sarebbe partita una telefonata ai dirigenti della Rai chiedendo di fare il possibile perché Fiorello resti in azienda a qualsiasi costo:

Sono citato sui giornali, la cosa un pochino mi lusinga… Ma addirittura “convincetelo, legatelo, coccolatelo“? A me? Un bel massaggio all’ego certamente, però tutto questo non regge, chi mi conosce sa che purtroppo io ho un contratto con il mio divano: dal 10 maggio chi mi vuole sa dove trovarmi.

Infine il messaggio sibillino : “Mi riposo per un lungo periodo, devo fare solo riposo, un lungo letargo“. Frase che lascerebbe intendere anche la chiusura dell’avventura di Viva Rai 2 (ma questa è un’altra storia…).