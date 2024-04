Viva Rai 2, ultima puntata il 10 maggio con Jovanotti e Amadeus

“Potrebbe essere l’ultima apparizione di Amadeus sulla Rai…”

Così Fiorello ha scherzato, ma neanche troppo a dire il vero, nella puntata di oggi sulla presenza di Amadeus nel parterre di ospiti dell’ultima puntata di Viva Rai 2, fissata per venerdì 10 maggio. Manca poco di un mese, dunque, alla fine di questo ‘mattin show’ che ha illuminato il daytime di Rai 2 e ha cambiato le abitudini del risveglio del pubblico italiano, ma che si concluderà dopo due anni di successi. Per l’ultima puntata Fiorello ha già annunciato la presenza di Jovanotti – ‘padre’ della storica sigla del programma – e quella di Amadeus, che ebbe anche il ‘piacere e l’onore’ di inaugurare l’avventura dell’amico ‘Ciuri’ verso la fine del 2022 dopo il rodaggio su RaiPlay.

Naturale, in quale modo, che Amadeus partecipi all’ultimo atto di questa ‘avventura’ mattutina, che si arricchita anche della collaborazione della coppia a Sanremo, sia sul palco dell’Ariston che dal glass, prima a Via Asiago e poi al Foro Italico. A proposito di Foro Italico, per l’ultima puntata Fiorello ha fatto capire che potrebbe esserci un ‘momento speciale’ – o l’intera puntata – live dallo Stadio Olimpico. Anche in questo caso si tratterebbe di una sorta di chiusura ‘ad anello’ rispetto a questa seconda edizione, dal momento che nella prima puntata del 2023-2024 uno dei momenti televisivamente più interessanti fu Francesco Totti sul campo dell’Olimpico.

L’ultima puntata di Viva Rai 2 il 10 maggio

Si preannuncia, dunque, una grande festa, per qualche verso amara, per altri emozionante: di certo è la fine di un’epoca, per certi versi, una fine che lascerà dell’amaro in bocca a tanti (tra questi si potrebbe pensare a Rai Pubblicità…); dall’altra, come ha sottolineato Fiorello ospite di Tv Talk, è l’inizio di una nuova avventura per Amadeus e probabilmente per un certo modo di fare televisione. Per quanto lo riguarda, ‘Ciuri’ ribadisce – a ragione – di non essere mai stato un ‘uomo-azienda’, ma di avere contratti ‘a progetto’, che dunque scadrà con l’ultima puntata di Viva Rai 2, venerdì 10 maggio. E ci aspettiamo un finale ‘col botto’ Auditel.