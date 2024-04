Viva Rai2 di Fiorello, programma da Servizio Pubblico

Ci sono Protestantesimo, Sorgente di vita, A sua immagine. Poi Oggi al parlamento, Spazio libero i programmi dell’accesso e tutte le varie trasmissioni istituzionali. Insomma i tanti appuntamenti che sono nel contratto di servizio pubblico radiotelevisivo. Ebbene fra queste ce n’è una che non è nel contratto di cui sopra, ma che ci starebbe benissimo. Parliamo di Viva Rai2, l’appuntamento del mattino diretto e condotto da Rosario Fiorello in onda dal lunedì al venerdì sulla seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo.

Viva Rai2 è un programma terapeutico

Il motivo è molto semplice, Viva Rai2 è un programma terapeutico. Fin dai suoi esordi l’originalissimo varietà del mattino di Fiorello ha avuto come compito quello di regalare un sorriso ai telespettatori che si sintonizzano su Rai2 alle ore 7. Iniziare la giornata con un sorriso è importante per poter affrontare la vita di tutti i giorni. Viva Rai2 ci riesce benissimo e la banda con Fabrizio Biggio e Mauro Casciari guidata da Fiorello lo fa, oltre che con eccellenti risultati in termini di ascolto, anche con grande efficacia.

Le parodie di Viva Rai2, fra i momenti più divertenti

All’interno del programma tanti momenti d’ilarità, fra questi le parodie di alcune fiction Rai di successo. Uno dei momenti più divertenti dello show del mattino di Rai2. Ricordiamo parodiare la serie di Rai2 “Mare fuori” con l’irresistibile “napoletano” di Mauro Casciari, per l’occasione agente di custodia. E come non menzionare, prima fra tutti, la parodia di “DOC“, per altro ora rifatta, ad immagine e somiglianza a quella di Rai2 nel corso del varietà di Tv8 “GialappaShow”.

Fra i problemi di ogni giorno, l’inizio di giornata con un sorriso

Pur non dimenticando i problemi che ci circondano -ed in questo senso è stata molto intensa la confessione di Fiorello nella puntata del 10 aprile culminata con poi la bella esecuzione in bianco e nero di “Generale” di Francesco De Gregori- Viva Rai2 riesce sempre a strappare ogni mattina almeno un sorriso al suo fedele pubblico. Che la risata faccia bene è dimostrato, ridendo infatti diminuiscono i livelli di cortisolo, aumentano le difese dell’organismo; si attivano le cellule T, che stimolano le endorfine antidolorifiche. Insomma, ridere fa bene.

Fiorello il Charlot di “Smile”

Viva Rai2 è quindi un programma terapeutico, degno per questo di essere nel Servizio Pubblico radiotelevisivo. C’è una splendida canzone scritta da Charlie Chaplin, il re della risata, divenuta un classico della musica internazionale. Charlot, grande attore comico, che ha dimostrato anche le sue qualità come attore drammatico scrisse “Smile“, leitmotiv di quella splendida pellicola intitolata “Tempi moderni“. In quel brano di cui Chaplin scrisse la musica e poi John Turner e Geoffrey Parsons il testo si dice:

“Sorridi, a che serve piangere? Scoprirai che la vita ha ancora valore se soltanto tu sorridi”.

“Un giorno senza sorriso è un giorno perso” diceva Chaplin. Fiorello il Charlot di “Smile” dei tempi moderni? Lui magari dirà di no, noi diciamo di si. Lo abbiamo visto nell’intenso omaggio che gli ha dedicato recentemente a Viva Rai2. Per tutto questo, nella prova dei fatti, Viva Rai2 è pronta ad entrare nel contratto di servizio della Rai. E non è uno scherzo.

Fiorello è il Charlot dei “Tempi moderni”

Smile – Judy Garland