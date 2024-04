L’addio alla Rai da parte di Amadeus è indubbiamente la notizia del giorno. Sia l’azienda di Viale Mazzini che il conduttore, attualmente in onda con Affari Tuoi che, in questo periodo, tocca picchi anche del 27% di share, hanno ufficializzato la separazione, un divorzio che non poteva non provocare reazioni e commenti.

Carlo Conti, a LaPresse, si è detto dispiaciuto per l’addio di Amadeus:

Mi dispiace aver perso un compagno di squadra così forte. Ha fatto la scelta più giusta per lui, l’ha meditata bene. Amadeus è un grande amico e professionista, gli auguro ogni bene possibile e immaginabile e sono felice per lui e sono certo che abbia preso la scelta più giusta per lui.

Amadeus ripeterà il percorso compiuto da Fabio Fazio che, con il suo Che tempo che fa, ha lasciato la Tv di Stato per approdare sul NOVE. Fazio ha commentato l’imminente arrivo di Amadeus a Warner Bros. Discovery con questa semplice dichiarazione concessa ad Adnkronos:

Ne sarei ovviamente molto, molto felice.

L’addio di Amadeus, però, ha scatenato anche polemiche nel mondo politico.

Per Sandro Ruotolo, responsabile informazione, cultura e memoria della segreteria del Partito Democratico, la Rai è diventata una “casa inospitale” (dichiarazioni a LaPresse):

Quando una casa diventa inospitale il problema è della casa, non di chi va via. Prima Fazio, Annunziata, Gramellini, ora Amadeus… Bisogna interrogarsi su questo. Non conosco le motivazioni personali di Amadeus ma pongo il problema della casa. Poi Amadeus è un investimento vita natural durante, non credo sia una questione economica, è che la casa gli sta stretta, ci sta male.

Per Dolores Bevilacqua, deputata del Movimento Cinque Stelle, invece, la Rai “ne esce più povera” (LaPresse):

Sicuramente è un colpo durissimo per la Rai. In generale, ciò che emerge è un servizio pubblico che fa fatica rispetto ai competitor.

Gianni Berrino di Fratelli d’Italia e della Commissione di Vigilanza RAI, invece, non ne fa un dramma (LaPresse):

La Rai ha risorse infinite, grazie di tutto ad Amadeus e auguri per il futuro.