Fiorello, dieci minuti di gloria: 26,3% di Share dallo studio del TG1. Alberto Angela batte Racconto di una notte. I dati Auditel del 18 Ottobre 2026

Fiorello torna e cambia i piani della Rai. In appena 10 minuti di Varietà, direttamente dallo studio del TG1, conquista il 26,3% di Share. In tempi come questi è oro colato e rimane sufficiente per andare a stuzzicare i colossi del prime time. Fiorello tornerà con La Pennicanza, ma intanto il Varietà come una breaking news su Raiuno ha funzionato. Viale Mazzini festeggia anche con Alberto Angela. Lo speciale dedicato a Giulio Cesare ottiene il 15,6% di Share contro il 14% di Mediaset che, sulla rete ammiraglia, propone Racconto di una notte.

La prima serata è appannaggio di Viale Mazzini con due cavalli di razza che hanno cambiato le carte in tavola pur essendo in una domenica piena di concorrenti da tenere d’occhio. Le reti cadette hanno scelto altro: Rai2 propone The Rookie al 3,7% di Share, mentre la terza rete della televisione di Stato offre Presadiretta tra inchieste e approfondimento giornalistico. Il programma di Riccardo Iacona ottiene il 4,3% di Share. Rete4 torna con il consueto appuntamento di Fuori dal Coro, la trasmissione condotta da Mario Giordano guadagna il 6,7% di Share.

Fiorello sconquassa il palinsesto. Alberto Angela resiste in prime time

Italia Uno con Le Iene presentano: Inside arriva al 9,9% di Share. Il format di Davide Parenti sfiora, ancora una volta, il 10% di Share confermando una stagione avviata sotto i migliori auspici. La7 vira sullo speciale dedicato all’attuale Presidente degli Stati Uniti in prossimità delle elezioni di mid term. Lo Share si attesta sul 2,9%. Particolare attenzione è stata posta al rapporto di Trump con il leader ucraino Zelensky.

Tv8, il canale in chiaro di Sky, raggiunge il 2,2% di Share grazie al Best Of di Italia’s Got Talent. Nove propone Che Tempo Che Fa, il talk show di Fazio cresce in prima serata ottenendo il 9,3% di Share con la seconda serata a premiare anche la porzione denominata Che Fuori Tempo Che Fa. L’ascolto, in quel caso, indica il 7,7% di Share. Il Canale 20 sceglie Run all Night – Una notte per sopravvivere arrivando al 2,3% di Share, Rai4 si ferma all’1,2% di Share con To Catch a Killer – L’uomo che odiava tutti. RaiMovie rispolvera un grande classico italiano del cinema action dal titolo Milano-Palermo: il ritorno con Raoul Bova, Ricky Memphis e Simone Corrente riuscendo a rimanere sull’1% di Share.

La Ruota della Fortuna batte Affari Tuoi

Cresce TopCrime con Maigret e l’arrampicatrice sociale all’1,5% di Share. La7 Cinema conquista l’1,1% di Share con Passengers. Access prime time affollato con De Martino che ottiene il 22% di Share dopo il gancio di Fiorello nel suo mini Varietà. Affari Tuoi, tuttavia, deve arrendersi al successo de La Ruota della Fortuna che ottiene il 23,6% di Share. La rincorsa catodica fra i due competitor prosegue con Scotti che tiene botta nel traffico di programmi dopo alcune serate sottotono. La disputa prosegue all’interno di un autunno caldo, esclusivamente per quanto riguarda le percentuali d’ascolto.