Ballando Con Le Stelle cresce ancora, ma la media spettatori premia Tu Sì Que Vales. I dati Auditel del 17 Ottobre 2026

La sfida del sabato sera si rinnova: Ballando Con Le Stelle contro Tu Sì Que Vales. Una disputa che garantisce ascolti e particolare coinvolgimento. Sebbene gli esordi dei rispettivi programmi hanno mostrato un netto cambiamento rispetto allo scorso anno: oltre un milione di spettatori in meno nelle prime puntate. Il tempo, tuttavia, nel giro di alcune settimane ha cambiato le cose. In televisione conta chi resta, forse anche più di chi se ne va, pertanto lo Share mostra una rincorsa avvincente sulle reti ammiraglia. Ballando Con Le Stelle ottiene il 24,8% di Share contro il 24,4% della concorrenza.

La differenza è minima, ma il margine si amplia leggermente quando si verificano gli spettatori medi sintonizzati. Canale 5 coinvolge circa 3.342.000 di utenti. Rai1 invece resta a 2.421.000 di spettatori collegati. Quindi il pubblico, in proporzione, rispetto allo Share espresso, è indirizzato maggiormente verso Cologno Monzese. Comunque la stagione è ancora all’inizio e questo avvicendamento sempre più serrato promette ulteriori colpi di scena.

Tu Sì Que Vales premiato dal pubblico, lo Share “incorona” Ballando Con Le Stelle

Maggiori certezze, sul piano numerico, le hanno le emittenti cadette che compiono scelte diverse: Rai2 rinnova l’appuntamento con NCIS – Unità Anticrimine arrivando al 3,8% di Share, mentre Rai3 con Blu Notte – Misteri dimenticati si ferma al 3,5% di Share. Rete4 propone Inside Man e si accontenta del 2,9% di Share. Cresce Italia Uno grazie a un grande classico dell’animazione contemporanea. L’era Glaciale 3 – L’alba dei dinosauri arriva al 4,2% di Share.

In Altre Parole, su La7, guadagna il 7,2% di Share. Programma di Gramellini che ottiene ampio margine anche nella seconda parte di puntata, chiamata In Altre Parole…Ancora, dove tocca quota 4,4% di Share dimostrando che anche l’orario della tarda serata può diventare appetibile. Tv8, il canale in chiaro di Sky, punta sulla replica de I Delitti del Barlume. L’episodio dal titolo Mare Forza Quattro ottiene lo 0,9% di Share, considerando che le riproposizioni vanno avanti dalla scorsa estate i dati sono piuttosto incoraggianti. Aspettando i nuovi episodi di gennaio 2027.

De Martino allunga in access prime time

Nove con Accordi&Disaccordi raggiunge il 3,3% di Share. Canale 20 ripiega sul cinema action: Fire Down Below – L’inferno sepolto arriva al 2,1% di Share. Girl, su Rai4, resta all’1,4% di Share. RaiMovie, grazie a Once Upon a Time, guadagna il 2% di Share. La5 con Inga Lindstrom – Il fato di Hillasund ottiene l’1,8% di Share. Affari Tuoi allunga sensibilmente in access prime time ottenendo il 23,8% di Share contro il 21,6% de La Ruota della Fortuna.

Stefano De Martino torna avanti dopo qualche sera in cui i margini si erano assottigliati. In access prime time il confronto tra Viale Mazzini e Cologno Monzese resta vivo, alimentato da percentuali in costante cambiamento. Scotti si conferma degno competitor che accusa un periodo di stanca, dato che il gioco di Mediaset non si è mai fermato neppure per la pausa estiva. Una cavalcata che promette ulteriori sorprese.