Tale e Quale Show si impone in prima serata. Il Volo resta in scia della concorrenza. Fazio parte in sordina con Il Tavolo in prima serata sul Nove, mentre l’access torna ad Affari Tuoi. La Ruota della Fortuna perde terreno.

Tale e Quale Show sfiora il 18% di Share, Il Volo resta in quota. Fazio parte in sordina con Il Tavolo. I dati Auditel del 14 Ottobre 2026

Tale e Quale Show si conferma uno dei programmi più visti – a livello contemporaneo – del Servizio Pubblico. Il format di Carlo Conti non sembra patire troppo il cambio giorno. Anche al mercoledì ottiene ottimi risultati. Lo Share stavolta indica il 17,9%. La concorrenza diretta è quella di Canale 5. La rete ammiraglia di Mediaset propone Il Volo – Uno contro tutti che comunque resta in scia al 17,7% di Share. Confronto equilibrato che ha visto Viale Mazzini imporsi leggermente, quel che serve per ribadire quanto i classici – persino in televisione – non deludano mai.

Le reti cadette, invece, hanno scelto altro: Rai2 ritrova Patù che resta sull’1,2% di Share, mentre Rai3 opta per Chi L’ha Visto? che trova altri picchi d’ascolto arrivando al 7,2% di Share. Rete4 prosegue il cammino con È Sempre Cartabianca attestandosi sul 4,2% di Share. Italia Uno ha selezionato Black Adam che ha portato il 4,9% di Share. La7 vira su Una giornata particolare con il 6,2% di Share, Cazzullo può contare su un nutrito stuolo di affezionati.

Tale e Quale Show leader in prime time, Affari Tuoi conquista l’access

Tv8, il canale in chiaro di Sky, arriva al 5,3% di Share con la Champions League in chiaro: il match tra Manchester City e PSG ha coinvolto gli appassionati di calcio internazionale. Nove propone l’esperimento di Fabio Fazio che porta Il Tavolo di Che Tempo Che Fa in prima serata. La percentuale è al 3,7% di Share, un inizio in sordina che promette margini di miglioramento. Sul Canale 20 Colombiana sfiora il 2% di Share, mentre RaiPremium con la replica de I Casi di Teresa Battaglia si attesta sull’1,3% di Share.

Torna vicino al 2% Rai4 con The Substance fermandosi all’1,9% di Share, cresce RealTime con Matrimonio a Prima Vista Italia arrivando al 3,8% di Share. Cine34 con Uno sceriffo extraterrestre…molto extra e poco terrestre ottiene l’1,5% di Share. La sfida preserale tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi prosegue con il gioco di Viale Mazzini che torna a imporsi leggermente sulla concorrenza.

Scotti perde terreno

Affari Tuoi ottiene il 22,6% di Share contro il 21,1% de La Ruota della Fortuna. De Martino sembra aver ritrovato la leadership in access, ma non è ancora detta l’ultima. Gerry Scotti e Samira Lui hanno già dimostrato di sapersi imporre nuovamente nel corso della stagione.