Il Diavolo veste Prada batte la semifinale di Coppa Davis in chiaro su Raiuno, Canale 5 rispolvera un grande classico della cinematografia contemporanea che ha fatto presa sul pubblico. La differenza è 12,7% di Share contro 12,6%. Un margine minimo ma sufficiente per definire il sorpasso di Mediaset. Le reti cadette hanno selezionato altro: Rai2 propone la versione USA di Doc – Nelle tue mani che ottiene il 5,4% di Share, mentre la terza rete di Viale Mazzini sceglie Mi Manda Raitre che guadagna il 7% di Share.

Rete4 vira su Quarto Grado attestandosi all’11,8% di Share. Italia Uno punta su Harry Potter e il calice di fuoco. L’episodio della celebre saga totalizza il 7% di Share. La7 resta sul cinema e propone C’era una volta a Hollywood. Il film di Quentin Tarantino raggiunge il 2,4% di Share, mentre Tv8 – canale in chiaro di Sky – seleziona Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato fermandosi all’1,3% di Share. Nove si attesta al 6,1% di Share con la comicità irriverente di Maurizio Crozza in Fratelli di Crozza.

Il Diavolo veste Prada batte la Coppa Davis

The Bourne Identity si fa bastare il 2,5% di Share sul Canale 20. Rai4 con The Darkness of Man cala di un punto ottenendo 1,4% di Share. Iris grazie a L’uomo con la cravatta di cuoio totalizza l’1,9% di Share. RaiMovie ricorda Massimo Martelli con la proiezione di Bar Sport e guadagna l’1,4% di Share.

La rete ammiraglia di Viale Mazzini, al termine del match di Coppa Davis, trasmette il film Non c’è più religione arrivando all’8,1% di Share. In access prime time La Ruota della Fortuna arriva al 27,4% di Share, Scotti sfrutta abilmente l’assenza di De Martino per catalizzare ascolti importanti a Cologno Monzese. Il weekend sarà determinante per fornire nuove prospettive in quella porzione di palinsesto.