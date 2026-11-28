Il Diavolo veste Prada supera la Coppa Davis, mentre La Ruota della Fortuna vola al 27,4%. I dati Auditel del 27 Novembre 2026
Il Diavolo veste Prada in opposizione al lungo match di Coppa Davis su Raiuno. L’access prime time vede volare La Ruota della Fortuna al 27,4% di Share.
Il Diavolo veste Prada batte la semifinale di Coppa Davis in chiaro su Raiuno, Canale 5 rispolvera un grande classico della cinematografia contemporanea che ha fatto presa sul pubblico. La differenza è 12,7% di Share contro 12,6%. Un margine minimo ma sufficiente per definire il sorpasso di Mediaset. Le reti cadette hanno selezionato altro: Rai2 propone la versione USA di Doc – Nelle tue mani che ottiene il 5,4% di Share, mentre la terza rete di Viale Mazzini sceglie Mi Manda Raitre che guadagna il 7% di Share.
Rete4 vira su Quarto Grado attestandosi all’11,8% di Share. Italia Uno punta su Harry Potter e il calice di fuoco. L’episodio della celebre saga totalizza il 7% di Share. La7 resta sul cinema e propone C’era una volta a Hollywood. Il film di Quentin Tarantino raggiunge il 2,4% di Share, mentre Tv8 – canale in chiaro di Sky – seleziona Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato fermandosi all’1,3% di Share. Nove si attesta al 6,1% di Share con la comicità irriverente di Maurizio Crozza in Fratelli di Crozza.
Il Diavolo veste Prada batte la Coppa Davis
The Bourne Identity si fa bastare il 2,5% di Share sul Canale 20. Rai4 con The Darkness of Man cala di un punto ottenendo 1,4% di Share. Iris grazie a L’uomo con la cravatta di cuoio totalizza l’1,9% di Share. RaiMovie ricorda Massimo Martelli con la proiezione di Bar Sport e guadagna l’1,4% di Share.
La rete ammiraglia di Viale Mazzini, al termine del match di Coppa Davis, trasmette il film Non c’è più religione arrivando all’8,1% di Share. In access prime time La Ruota della Fortuna arriva al 27,4% di Share, Scotti sfrutta abilmente l’assenza di De Martino per catalizzare ascolti importanti a Cologno Monzese. Il weekend sarà determinante per fornire nuove prospettive in quella porzione di palinsesto.