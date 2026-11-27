Doc – Nelle tue mani 4 chiude la stagione così come l’aveva iniziata. In prima linea per quanto riguarda gli ascolti. La puntata finale della fiction Rai ottiene il 26,2% di Share con la promessa di tornare ancora per un quinto capitolo tutto da scoprire. Raiuno festeggia un altro importante traguardo. Clima diverso a Canale 5 dove Tutto per la mia famiglia rimane arenato all’11,2% di Share. Il contenuto seriale di Mediaset sta dimostrando di essere in affanno complice anche una concorrenza che punta su titoli cult.

Le reti cadette hanno scelto altro: Ore14Sera ottiene il 6,1% di Share su Raidue, mentre Raitre conquista il 5,9% di Share grazie alla comicità di Geppi Cucciari con Splendida Cornice. Rete4 guadagna il 4,3% di Share con Dritto e Rovescio che mette insieme politica e approfondimento giornalistico. Italia Uno ritrova Le Iene al 7,1% di Share con Veronica Gentili alla conduzione. Il programma di Davide Parenti è in linea con gli standard stagionali.

Doc – Nelle tue mani 4 chiude in crescendo su Raiuno

La7 resta al 6% di Share con Piazzapulita, Corrado Formigli punta su un nutrito stuolo di estimatori che considera la trasmissione un appuntamento fisso. Tv8 cambia: il canale in chiaro di Sky vira sullo sport in chiaro. Il match di Europa League tra Olympiakos e Milan raggiunge il 3,9% di Share. Sul Nove OnlyFun – Comico Show si attesta sul 2,4%. Retribution sul Canale 20 cala di un punto ottenendo l’1,4% di Share. Rai4 con Thanksgiving non va oltre l’1,1% di Share.

Iris con la saga Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills totalizza l’1,8% di Share proponendo il terzo capitolo cinematografico del progetto con Eddie Murphy protagonista. RaiMovie con Secret Team resta all’1,4% di Share. La semifinale di XFactor, invece, su Sky Uno raggiunge quota 3% di Share.

De Martino prende il largo in access prime time

De Martino in access prime time arriva al 24,3% di Share, mentre Scotti resta al 19,7%. La Ruota della Fortuna accusa il colpo rispetto ad Affari Tuoi che, in quella porzione di palinsesto, sembra prendere il largo aspettando le prossime serate per eventuali conferme o capovolgimenti dal punto di vista del gradimento percentuale.