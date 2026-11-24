177 giorni – Il rapimento di Farouk è stata una risorsa non indifferente per la Rai. Una storia di cronaca diventa spunto per una fiction d’autore che, nel suo epilogo, raggiunge il 22,8% di Share. La rete ammiraglia di Viale Mazzini festeggia un’altra vittoria in termini di palinsesto. Situazione diversa per Cologno Monzese con il GFVip che fatica e resta fermo, nel prime time di rete, al 16,7% di Share. Canale 5 in affanno con il reality più longevo del Paese che vive momenti di stanca alternati a picchi di interesse collettivo. Un’altalena che deve alimentare qualche riflessione.

Chi pensa ad altro, invece, sono le reti cadette: Rai2 propone Salotto Paolantoni On Air al 2,8% di Share mentre la terza rete di Viale Mazzini raggiunge il 7,6% di Share con Lo Stato delle Cose. Giletti dimostra di coltivare un pubblico sempre più interessato fra inchieste e approfondimento. Rete4 si focalizza sul caso De Gennaro con Quarta Repubblica al 4,1% di Share. Italia Uno si fa bastare il 5,5% con un capitolo della saga Fast&Furious. Gli appassionati di motori e azione sono rimasti soddisfatti in un’operazione nostalgia con vista sul recente passato cinematografico.

177 giorni chiude al meglio in prime time, GFVip non va oltre il 16,7% di Share

La7 tocca il 10% di Share con la puntata tributo de La Torre di Babele per ricordare Corrado Augias. Lo scrittore, giornalista e autore televisivo è recentemente scomparso all’età di 91 anni. Un riferimento del piccolo schermo e della carta stampata che ha salutato il pubblico alla sua maniera con un prodotto condiviso con i vertici dell’emittente di Cairo prima di passare a miglior vita. Tv8, il canale in chiaro di Sky, raggiunge il 4,6% di Share con una nuova puntata di stagione del GialappaShow. La comicità della Gialappa’s Band si rivela un toccasana per gli appassionati.

Nove preferisce puntare sulla culinaria tra scoperte e curiosità on the road con Little Big Italy. Il programma guadagna il 2,2% di Share. Rai4 con Eliminatori – Senza regole totalizza il 2,1% di Share, mentre Iris resta all’1,3% di Share con Apollo 13. RaiPremium ottiene l’1,4% di Share con Natale a Castle Hart.

De Martino supera Scotti in access prime time

TopCrime cala leggermente arrivando all’1,3% con CSI Miami. Affari Tuoi in access prime time arriva al 23,6% di Share contro il 21,7% de La Ruota della Fortuna. Stefano De Martino tiene ulteriormente a distanza Gerry Scotti in una sfida sempre più agguerrita numericamente. La settimana in corso stabilirà nuovi parametri per una porzione di palinsesto in grado di garantire, da ambo le parti, ascolti sostanziosi.