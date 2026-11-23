Un congedo televisivo preparato non dopo, ma prima: l’odierna puntata di La Torre di Babele è stata infatti costruita costruito seguendo le indicazioni che Augias aveva lasciato, perché quell’addio restasse fedele al suo modo di intendere la cultura, la televisione e il servizio pubblico.

La puntata speciale concordata con La7 prima della morte

La puntata si intitolerà “Corrado Augias, Saluto di un Maestro”. Come ha raccontato al Corriere della Sera il direttore di La7 Andrea Salerno, era stata concordata nei dettagli con lo stesso Augias nelle settimane prima della morte. Non un omaggio messo insieme all’ultimo momento, dunque, ma un ultimo gesto d’autore.

Salerno ha spiegato che continuava ad andare a trovarlo a casa, “un paio di volte a settimana”, anche quando la malattia stava peggiorando. In uno di quei colloqui gli disse che la rete avrebbe mandato in onda una puntata speciale dopo la sua scomparsa. Augias rispose senza giri di parole: «Facciamola così». Da lì nacque la scaletta: l’ordine dei blocchi, la sigla, i materiali d’archivio da recuperare. Tutto misurato. Tutto suo.

Il confronto sul fine vita con il cardinale Zuppi

Uno dei passaggi centrali dell’ultima puntata di “La torre di Babele” sarà la conversazione sul fine vita con il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, registrata un paio di mesi fa. Una scelta tutt’altro che casuale.

Augias era malato di tumore da molti anni e aveva seguito da vicino il dibattito sul suicidio medicalmente assistito, tema su cui era intervenuto più volte, da laico e da uomo abituato a interrogare le questioni più delicate dell’esistenza.

Il dialogo con Zuppi, secondo le anticipazioni, verrà riproposto come uno dei momenti più forti del percorso recente del programma: due posizioni diverse, ma dentro una conversazione civile, senza strappi. Era il suo metodo. Augias non cercava lo scontro da studio televisivo. Preferiva la domanda, il dubbio, la frase lasciata lì a lavorare. In anni di dibattiti spesso urlati, quel tono sembrava quasi fuori tempo. Ma era il suo.

La chiusura con Gramsci e il messaggio ai giovani

Augias aveva scelto anche come chiudere la puntata: con una frase di Antonio Gramsci dedicata ai giovani. Un finale che racconta molto della sua biografia pubblica, passata attraverso libri, teatro, giornalismo e televisione, sempre con la stessa idea di fondo: la cultura serve prima di tutto a formare cittadini.

Non è stato anticipato quale passo di Gramsci verrà usato, ma la scelta dell’autore sardo segue una linea precisa: storia, responsabilità, educazione civile e politica delle nuove generazioni.

Salerno ha raccontato che Augias volle decidere persino la collocazione in palinsesto, chiedendo che la puntata andasse in onda di lunedì, la sera abituale di La torre di Babele. Un dettaglio solo in apparenza minore. Per il pubblico, quel giorno era diventato un appuntamento: un’ora di approfondimento, due o tre ospiti, un tema al centro, il passo lento della discussione. Anche l’ultimo saluto doveva restare dentro quella consuetudine.

Il futuro incerto di “La torre di Babele” senza Augias

Il futuro di La torre di Babele” resta sospeso. Augias, secondo quanto riferito da Salerno, avrebbe voluto che il programma continuasse anche senza di lui. Il direttore di La7, però, ha ammesso che è ancora presto “per capire come e con chi”.

La trasmissione era nata nel 2023, dopo il passaggio di Augias a La7 al termine di una lunghissima stagione in Rai, durata circa sessant’anni. Allora, in un’intervista al Corriere della Sera, aveva spiegato la scelta con una frase rimasta molto citata: «Nessuno mi ha cacciato, ma nessuno mi ha trattenuto». Poi aveva aggiunto che, a 88 anni e mezzo, voleva lavorare “in posti e con persone” che gli piacessero.

Il rapporto con il servizio pubblico si era chiuso senza nostalgia di facciata, ma con amarezza politica: in seguito aveva accusato il governo di Giorgia Meloni di voler “demolire la Rai”. Sabato 28 novembre, all’Auditorium Parco della Musica di Roma, si terrà un evento aperto al pubblico in suo ricordo, con la presenza anche del compositore Nicola Piovani. Il funerale, invece, sarà in forma privata, come aveva scelto lui. Anche questo, in fondo, fa parte dello stesso congedo: pubblico dove contava il dialogo, riservato dove cominciava la vita personale.