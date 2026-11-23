In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il progetto firmato da Marco Cortesi e Mara Moschini dà voce a quattro testimonianze di coraggio e riscatto, raccontate per la prima volta insieme.

C’è una data che quest’anno su La5 e Mediaset Infinity avrà un significato particolare. Il 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, andrà in onda in prima serata su La5 — e sarà disponibile da quel momento anche su Mediaset Infinity — MAI PIÙ – Donne oltre la violenza, il docu-film che affronta la lotta contro la violenza di genere proponendo un cambio profondo di narrazione: elevare il semplice racconto degli avvenimenti a testimonianza forte di coraggio e di speranza.

La scelta della data non è un dettaglio. Il 25 novembre è stato istituito dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999 in memoria delle sorelle Mirabal, le tre attiviste dominicane assassinate nel 1960 per la loro opposizione al regime di Trujillo, ed è diventato nel tempo il momento in cui il mondo intero si ferma a fare i conti con una violenza che non conosce confini geografici, sociali o generazionali. Una giornata in cui la programmazione televisiva può fare la differenza: portare queste storie in prima serata, sulla rete Mediaset dedicata al pubblico femminile, significa raggiungere anche chi quelle dinamiche le sta vivendo e non ha ancora trovato le parole — o la forza — per riconoscerle.

Scritto e interpretato da Marco Cortesi e Mara Moschini — la coppia autoriale già dietro a Effetto Domino, il docu-reality sull’educazione affettiva presentato quest’estate al Giffoni — il progetto è prodotto da Infinity LAB, il laboratorio permanente di Mediaset Infinity nato nel 2019 e dedicato alla scoperta e alla valorizzazione del talento dei filmmaker e delle case di produzione indipendenti, in collaborazione con La5. Presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia lo scorso settembre, il docu-film si avvale del patrocinio di Mediafriends, l’Ente Filantropico di Mediaset, Medusa e Mondadori presieduto da Pier Silvio Berlusconi.

La struttura del film intreccia narrazione in studio, ricostruzioni e testimonianze dirette per dare voce a quattro donne diventate simbolo della lotta contro la violenza di genere, le cui storie vengono raccontate per la prima volta insieme. Beatrice Fraschini, sopravvissuta a un sequestro a Milano lanciandosi nel vuoto per sfuggire all’ex compagno. Lavinia Limido, scampata a Varese a una gravissima aggressione da parte dell’ex marito, in cui ha perso la vita il padre intervenuto per difenderla. Antonietta Gargiulo, sopravvissuta a Cisterna di Latina al tentato omicidio da parte del marito, che ha però tragicamente messo fine alla vita delle due figlie. E infine Elisa Bravi, vittima di femminicidio a Ravenna, la cui testimonianza viene oggi coraggiosamente portata avanti dai genitori.

Quattro storie diverse, unite dalla stessa volontà: trasformare il dolore in consapevolezza. È il senso profondo del titolo, quel “mai più” che non è uno slogan ma un impegno, e del cambio di prospettiva che il film propone: spostare lo sguardo dal momento della violenza a quello che viene dopo — la ricostruzione, il riscatto, la vita che riprende. Perché il racconto di chi è sopravvissuta, e di chi tiene viva la memoria di chi non c’è più, può diventare uno strumento concreto di prevenzione: aiutare chi guarda a riconoscere i segnali, a non sentirsi sola, a sapere che una via d’uscita esiste. Un approccio che è la cifra del lavoro di Cortesi e Moschini e che si inserisce nel percorso di Infinity LAB come incubatore di storie capaci di generare impatto sociale: dallo stesso laboratorio sono nate produzioni come Fango, Green Storytellers e il già citato Effetto Domino.

MAI PIÙ – Donne oltre la violenza, diretto da Bernardo Brizi e realizzato con il supporto del Comune di Russi, va in onda mercoledì 25 novembre in prima serata su La5 ed è disponibile dalla stessa data su Mediaset Infinity. A chi vive situazioni di violenza, o sospetta che qualcuno vicino le stia vivendo, ricordiamo che è sempre attivo il 1522, il numero antiviolenza e stalking gratuito, operativo 24 ore su 24.