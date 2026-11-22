Massimo Martelli è morto a 69 anni. Il regista, sceneggiatore e autore televisivo ha caratterizzato il passato recente del piccolo schermo: dal Festival di Sanremo a Bar Sport. Una storia fatta di idee, suggestioni e quaderni da riempire.

Quando Amadeus, nel recente passato, ha parlato del suo primo Sanremo lo ha fatto quasi sempre mettendo in evidenza un quaderno comprato nel momento in cui ha avuto la certezza che sarebbe toccato a lui – per la prima volta – occuparsi della kermesse canora italiana per antonomasia. Dopo esser passato al duty-free, è volato in Spagna con la famiglia e il suo ex agente Lucio Presta. Insieme hanno scritto il regolamento di quel Festival passato alla storia recente della televisione come l’inizio di una rivoluzione catodica.

Dietro quella ventata di novità c’è anche un altro nome: Massimo Martelli che, di quaderni, a disposizione ne aveva due. Uno dove appuntava le idee che gli frullavano in testa, l’altro sui cui era solito scrivere le cose da fare immediatamente. Non come se fosse un’agenda, si trattava più di un taccuino in cui metteva ordine rispetto alle priorità della giornata. Questa tendenza gliel’ha insegnata Suso Cecchi D’Amico corso di sceneggiatura che gli cambiò la vita dopo aver frequentato il DAMS di Bologna.

I quaderni pieni di idee

Martelli era così: seguiva spesso i consigli di chi riteneva più pronto e preparato per poi farli propri e stravolgere tutto alla sua maniera. Uno di quelli a cui venne detto, in tempi non sospetti, che raccontare storie non avrebbe fatto la differenza. A smentirli, tuttavia, fu quello che Martelli è stato in grado di fare. Su quei quaderni – da cui non si separava mai – scriveva battute, idee di formati e analisi su pezzi di trasmissioni e possibili miglioramenti da fare. In attesa dell’occasione giusta per mostrarli a chi di dovere.

Il momento opportuno arriva nel 1993 con la direzione del mediometraggio dal titolo “Per non dimenticare” basato interamente sulla strage di Bologna. Quell’opera gli permise di vincere il Premio FIPA a Cannes un anno più tardi. I primi anni Novanta sono per lui momento d’oro con una vera e propria escalation professionale che lo porterà poi a diventare una conferma nell’ambiente cinematografico e radiotelevisivo. Comincia come autore di vari professionisti in cerca della propria dimensione professionale, da Fabio Fazio a Francesco Paolantoni. passando per Dario Vergassola fino a Diego Abatantuono. Tutta gente che successivamente avrebbe trovato la propria ribalta, ma all’epoca necessitava esclusivamente di qualcuno disposto a tendergli una mano.

La mano tesa ai grandi artisti

Quella mano tesa era di Massimo Martelli; il quale stringeva rapporti, tesseva legami importanti ma non smetteva mai di riempire i suoi quaderni. Gli appunti diventarono idee, formati e successi generazionali. Da Anima Mia a Quelli Che Il Calcio passando per Radio2Social Club, poi Amici di Maria De Filippi e i vari Festival di Sanremo. Martelli, con la kermesse canora, ha un vero e proprio conto aperto: ha iniziato in qualità di autore e scrittore per poi passare a diventare un vero e proprio factotum.

All’Ariston ogni cosa passava sotto la sua supervisione e quella del Direttore Artistico di turno, il quale si affidava alle competenze di Martelli come se fosse un amuleto. A metà fra coperta di Linus e perno inamovibile. Per intenderci: il siparietto dopo l’abbandono di Bugo durante l’esibizione con Morgan (le brutte intenzioni, la maleducazione e un tormentone che non va più via) fu opera di Martelli.

Sanremo e la forza dei professionisti

Nello specifico: l’autore non ha creato la frizione tra Bugo e Morgan e non è stato l’artefice neppure del leitmotiv che ha accompagnato la kermesse per giorni. Fu quello che prese per la giacchetta Rosario Fiorello chiedendogli di uscire dalla quinta e andare sul palco. Risultato: venne fuori un pezzo di comicità improvvisata, con Amadeus protagonista, che mise in secondo piano quella debacle inaspettata. Martelli ha saputo trasformare un imprevisto in occasione televisiva. Questo fanno i professionisti: trovano soluzioni laddove chiunque altro vedrebbe esclusivamente problemi insormontabili.

A ringraziarlo, oggi, che non c’è più dopo essere prematuramente scomparso a 69 anni non sono soltanto Amadeus e Fiorello ma anche tutti coloro che hanno avuto modo e occasione di lavorare con lui. La tristezza è tanta, ma immensa è anche la gratitudine per la strada percorsa l’uno al fianco dell’altro. Fabio Fazio, Claudio Bisio, Claudio Baglioni, Syusy Blade, Teo Teocoli, Sabina Guzzanti, Francesco Paolantoni, Enrico Lucci, Giobbe Covatta, Enzo Iacchetti e Stefano Sarcinelli uniti nel dispiacere e nell’amarezza per aver perso un collega ma anche e soprattutto un amico. Poi ci sono tutti gli altri, quegli autori che hanno imparato da lui. In primis Federico Taddia: non l’unico, ma fra i pochi, che esporta tutt’ora la tecnica del quaderno pieno di idee e appunti da sfogliare in ogni momento.

Il legame con Stefano Benni

“E ora che me ne faccio di quel quaderno di progetti già pieno per metà?”, ha scritto commosso l’autore che si è unito ad Amadeus in un cordoglio profondo. Martelli era un riferimento per moltissimi, anzi per quasi tutti, pur rimanendo nell’ombra: faceva valere competenza e parola data, dentro e fuori dal set. A lui si deve, fra le altre cose, il successo di prodotti come Love Bugs e Bar Sport. Progetti completamente diversi che hanno segnato ugualmente un’epoca.

A proposito del rapporto con Stefano Benni, compianto scrittore, Martelli aveva sempre detto: “Ho avuto l’onore di portare al cinema il suo Bar Sport”. Infatti non era cosa da poco, dato che Benni non ha mai amato vedere le sue opere tramutate in altro. Con Bar Sport, però, fece un’eccezione proprio grazie a Martelli. Lo scrittore nato a Bologna aveva sentito parlare del collega grazie al successo ottenuto da “Per non dimenticare”.

Bar Sport: un successo condiviso

Benni rimase attratto da una prerogativa specifica del lavoro di Martelli: raccontare una tragedia sconvolgente come quella della strage alla stazione di Bologna, passando attraverso le vicende personali delle persone coinvolte, senza risultare morboso. Quella traccia documentaristica così autentica gli rimase talmente impressa da convincerlo ad affidargli la sua “creatura letteraria”.

Bar Sport, infatti, divenne un successo anche al cinema con la firma di Benni accanto a quella di Martelli. Un uomo che sapeva essere presente pur rimanendo dietro le quinte. In grado di far parlare il suo esempio e quelle capacità che oggi diventano monito e confronto per gli appassionati. I quali perdono un riferimento professionale, ma ringraziano il destino per aver permesso che certe strade si incrociassero fino a non perdersi. Continuare a riempire quaderni, raccontando storie, sarà l’unico modo possibile per ritrovarlo in un pensiero, un’ispirazione o l’ennesimo successo partito dalla sua influenza. Scintilla destinata a non spegnersi mai davvero.