Il sabato sera televisivo rinnova la sfida catodica tra Ballando Con Le Stelle e Tu Sì Que Vales. La trasmissione condotta da Milly Carlucci cresce ancora in termini di Share, arrivando al 27,2%. Maria De Filippi con Tu Sì Que Vales raggiunge il 24,1% di Share. La differenza tra le reti ammiraglia delle rispettive aziende televisive è netta, ma gli scenari cambiano quando si calcolano gli spettatori medi collegati: Rai1 registra 2.867.000 di telespettatori mentre Canale 5 arriva a 3.558.000 di utenti sintonizzati.

Dati che sottolineano quanto gli show siano agguerriti in termini di offerta e percentuali di gradimento. Le reti cadette hanno scelto altro: Rai2 con Swat resta al 3,2% di Share mentre la terza rete di Viale Mazzini propone Città segrete raggiungendo il 3,8% di Share. Rete4 vira sul cinema action con Jason Bourne fermandosi al 2,2% di Share. Italia Uno si spinge al 4,6% di Share con la saga Animali Fantastici. I segreti di Silente fa registrare un aumento dell’appeal legato all’utente medio che aspetta il ritorno di Harry Potter e confida nel rewatch di ciascun capitolo legato a quel determinato universo cinematografico ed editoriale.

Ballando Con Le Stelle cresce in termini di Share, Tu Sì Que Vales premiato dal pubblico

La7 raggiunge il 6,8% di Share con Massimo Gramellini e In Altre Parole. La trasmissione resiste su un’ottima media anche nella seconda parte di formato chiamata In Altre Parole…Ancora. Lo Share raggiunge il 4%. Tv8, il canale in chiaro di Sky, si accontenta dell’1,4% di Share con un grande classico dell’emittente come 4Ristoranti. Accordi&Disaccordi sfiora il 3% di Share sul Nove fermandosi al 2,9%.

E SI VOLA IN FINALEEEEE #TuSiQueVales pic.twitter.com/bwj49OXDmI — Tú sí que vales (@tusiquevales_it) November 21, 2026

Rai4 con Io sono Alice non va oltre l’1,5% di Share. Iris svetta al 2% di Share con Sotto il segno del pericolo mentre la replica di Doc – Nelle tue mani 4 su RaiPremium conquista l’1,5% di Share. La Signora in Giallo cala leggermente su TopCrime con l’1,4% di Share. Stesso punteggio per La7Cinema con 007 – Vendetta privata. L’access prime time vede Affari Tuoi tornare ad allungare il passo rispetto a La Ruota della Fortuna. Il gioco di Raiuno conquista il 23,7% di Share contro il 20,6% del competitor diretto con sede a Cologno Monzese.