Ballando Con Le Stelle vola al 27,2% di Share. Tu Sì Que Vales resta al 24,1% ma cresce in termini di pubblico. I dati Auditel del 21 Novembre 2026
Ballando Con Le Stelle cresce in termini di Share, lo spettatore medio premia Tu Sì Que Vales con una percentuale di pubblico maggiore. L’access prime time vede Affari Tuoi tornare a superare La Ruota della Fortuna.
Il sabato sera televisivo rinnova la sfida catodica tra Ballando Con Le Stelle e Tu Sì Que Vales. La trasmissione condotta da Milly Carlucci cresce ancora in termini di Share, arrivando al 27,2%. Maria De Filippi con Tu Sì Que Vales raggiunge il 24,1% di Share. La differenza tra le reti ammiraglia delle rispettive aziende televisive è netta, ma gli scenari cambiano quando si calcolano gli spettatori medi collegati: Rai1 registra 2.867.000 di telespettatori mentre Canale 5 arriva a 3.558.000 di utenti sintonizzati.
Dati che sottolineano quanto gli show siano agguerriti in termini di offerta e percentuali di gradimento. Le reti cadette hanno scelto altro: Rai2 con Swat resta al 3,2% di Share mentre la terza rete di Viale Mazzini propone Città segrete raggiungendo il 3,8% di Share. Rete4 vira sul cinema action con Jason Bourne fermandosi al 2,2% di Share. Italia Uno si spinge al 4,6% di Share con la saga Animali Fantastici. I segreti di Silente fa registrare un aumento dell’appeal legato all’utente medio che aspetta il ritorno di Harry Potter e confida nel rewatch di ciascun capitolo legato a quel determinato universo cinematografico ed editoriale.
Ballando Con Le Stelle cresce in termini di Share, Tu Sì Que Vales premiato dal pubblico
La7 raggiunge il 6,8% di Share con Massimo Gramellini e In Altre Parole. La trasmissione resiste su un’ottima media anche nella seconda parte di formato chiamata In Altre Parole…Ancora. Lo Share raggiunge il 4%. Tv8, il canale in chiaro di Sky, si accontenta dell’1,4% di Share con un grande classico dell’emittente come 4Ristoranti. Accordi&Disaccordi sfiora il 3% di Share sul Nove fermandosi al 2,9%.
Rai4 con Io sono Alice non va oltre l’1,5% di Share. Iris svetta al 2% di Share con Sotto il segno del pericolo mentre la replica di Doc – Nelle tue mani 4 su RaiPremium conquista l’1,5% di Share. La Signora in Giallo cala leggermente su TopCrime con l’1,4% di Share. Stesso punteggio per La7Cinema con 007 – Vendetta privata. L’access prime time vede Affari Tuoi tornare ad allungare il passo rispetto a La Ruota della Fortuna. Il gioco di Raiuno conquista il 23,7% di Share contro il 20,6% del competitor diretto con sede a Cologno Monzese.