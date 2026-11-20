Doc – Nelle tue mani 4 si prende un’altra prima serata da protagonista. La fiction con Luca Argentero supera il 25% di Share arrivando al 25,4%. Tanto basta per mettere ulteriore distanza con il competitor diretto: Tutto per la mia famiglia resta al 12,1% di Share. Il divario tra Raiuno e Canale 5 è netto, quando si tratta di fiction il giovedì sera ha un unico volto: quello del Dottor Andrea Fanti. Le reti cadette hanno selezionato altro: Rai2 ritrova Ore14Sera al 6,3% di Share mentre Raitre sceglie Splendida Cornice con Geppi Cucciari che si attesta al 6,1%.

Rete4 propone Dritto e Rovescio al 6% di Share, mentre Italia Uno si arena al 3,7% con le ATP Finals di Torino. Il match tra Zverev e Fils non coinvolge la stessa porzione di pubblico delle serate precedenti. La7 raggiunge il 6,7% di Share con Piazzapulita. Gli approfondimenti della squadra di Corrado Formigli fanno sempre la differenza per gli affezionati della rete e del formato. Tv8, il canale in chiaro di Sky, si rifugia in Salt arrivando all’1,6% di Share mentre Nove svetta al 3,2% di Share con OnlyFun – Comico Show.

Doc – Nelle tue mani 4 sempre più leader in prime time

Killer Elite su Rai4 resta ancorato al 2,1% di Share. Cala, invece, di un punto Rai4 con River Wild all’1,1% di Share. Iris propone la saga dedicata a Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills. Il secondo capitolo con Eddie Murphy protagonista ottiene il 2,3% di Share. RaiMovie con Hypnotic resta all’1,2% di Share.

C'è ancora qualcosa che non torna… E la verità potrebbe arrivare proprio da chi meno te lo aspetti. 👀 Cosa starà succedendo? 🤔#DOCNelleTueMani4 #DOC4 pic.twitter.com/GIxvw4sLLe — DOC Nelle Tue Mani (@DocNelleTueMani) November 19, 2026

RealTime con Casa a Prima Vista torna al 2,3% di Share, DMAX con Mr. Oro – Tutto ha un prezzo resta all’1,4% di Share. Il Live Show di XFactor, disponibile su Sky Uno, raggiunge il 3,6% di Share. Affari Tuoi vince in access prime time con il 22,6% di Share, ma Scotti con La Ruota della Fortuna compie un sostanzioso balzo in avanti arrivando al 22,3%. I due formati in access prime time tornano a essere appaiati dopo settimane di rincorsa da parte di Cologno Monzese su Viale Mazzini. Il fine settimana sarà determinante.