177 giorni – Il rapimento di Farouk inizia bene con il 23,8% di Share. GFVip fermo al 16,7%. I dati Auditel del 16 Novembre 2026
177 giorni – Il rapimento di Farouk sfiora il 24% di Share su Raiuno, in difficoltà il GFVip al 16,7% di Share. L’access prime time vede crescere leggermente La Ruota della Fortuna, ma Affari Tuoi conferma la propria leadership con il 22,4% di Share.
La fiction d’autore di Raiuno porta sempre ascolti elevati. Non fanno eccezione le mini-serie. In questo caso specifico, 177 giorni – Il rapimento di Farouk conquista il 23,8% di Share. Numeri importanti che vanno oltre ogni aspettativa, sufficienti per battere la concorrenza di Mediaset con il GFVip al 16,7% di Share. Il reality show di Canale 5 sta vivendo un momento di stanca, ma forse paga anche le aspettative legate ai prodotti del competitor diretto.
Le reti cadette, invece, hanno scelto altro: Rai2 propone lo spettacolo di Enrico Brignano dal titolo Innamorato perso al 5,6% di Share, mentre la terza rete di Viale Mazzini seleziona Lo Stato delle Cose. Giletti sfiora il 6% di Share fermandosi al 5,9%. Rete4 ottiene il 4,4% di Share con Quarta Repubblica mentre Italia Uno vira sulle ATP Finals 2026 con il confronto tra Cobolli e Medvedev arrivando al 6,2% di Share.
177 giorni – Il rapimento di Faraouk conquista il prime time su Raiuno
Il tennis in chiaro continua a suscitare un discreto interesse, malgrado la momentanea assenza di Jannik Sinner. La7 ottiene il 2,9% con il film The Apprentice sulle origini di Trump, il canale in chiaro di Sky – Tv8 – punta sulla comicità della Gialappa’s Band con il ritorno del GialappaShow. Trasmissione che ottiene il 5,1% di Share. Sul Nove spazio all’arte culinaria con Little Big Italy al 3% di Share. Il Canale 20 cala di un punto, fermandosi al 2% con la sfida in chiaro fra Germania e Olanda.
La Nations League entra nella sua fase più calda, ma l’interesse italiano è leggermente scemato con l’eliminazione degli Azzurri di Roberto Mancini. Rai4 con Savage Dog – Il selvaggio ottiene l’1,8% di Share, mentre Iris con Midway si attesta sul 2%. RaiPremium con Un bacio prima di Natale totalizza l’1,5% di Share.
Affari Tuoi ancora leader in access
Affari Tuoi in access prime time ottiene il 22,4% di Share contro il 20,5% de La Ruota della Fortuna. Il gioco condotto dalla coppia Scotti-Lui torna a salire leggermente, non abbastanza per impensierire al momento la concorrenza di Viale Mazzini. Raiuno trova un’altra serata da protagonista. Le prossime occasioni diranno se la tendenza potrà essere confermata o smentita dalle percentuali di ascolto e gradimento.