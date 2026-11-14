The Voice Senior supera il 23% di Share, GFVip resta indietro di quasi 10 punti. I dati Auditel del 13 novembre 2026
The Voice Senior supera nettamente il GFVip in prime time. L’access vede un chiaro vantaggio di Affari Tuoi su La Ruota della Fortuna con un gap di oltre 4 punti.
The Voice Senior ha stabilito un nuovo record personale. La trasmissione condotta da Antonella Clerici raggiunge il 23,3% di Share su Raiuno, la prima serata del venerdì porta appeal e gradimento dalle parti di Viale Mazzini segnando un solco importante con il competitor diretto. Il Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi, resta indietro di circa nove punti e mezzo. Il reality più longevo del Paese ottiene il 13,8% di Share dimostrando fin qui una stagione in affanno.
Le reti cadette hanno selezionato altro: Rai2 propone le repliche de L’Ispettore Coliandro. La serie con Giampaolo Morelli protagonista arriva al 4% di Share. Rai3 ottiene lo stesso punteggio offrendo, però, una finestra di approfondimento giornalistico e attualità con la versione in prime time di Mi Manda Raitre. Rete4 cambia le carte in tavola con Quarto Grado arrivando al 7% di Share, mentre Italia Uno si affida a Harry Potter e la camera dei segreti ottenendo il 7,3% di Share.
The Voice Senior supera il GFVip di quasi 10 punti
La7 raggiunge il 6,1% di Share con Propaganda Live: Diego Bianchi e i suoi ospiti riescono a tradurre le inchieste giornalistiche in intrattenimento con dibattito e riflessioni su politica e attualità. Tv8, il canale in chiaro di Sky, raggiunge il 2,3% con la riproposizione di Avvocato Ligas. Serie appannaggio della PayTv disponibile sulla generalista. Nove con Fratelli di Crozza sfiora il 6% di Share fermandosi al 5,8%. Il Canale 20 sceglie la partita di Nations League in chiaro tra Serbia e Germania arrivando all’1,7% di Share.
In crescita Rai4 con La furia di un uomo – Wrath of Man che guadagna il 3% di Share, cala di un punto Iris con Fino a prova contraria che si ferma al 2% di Share. RaiMovie si affida al cinema con FolleMente, opera diretta da Paolo Genovese che non va oltre lo 0,9% di Share. RealTime aumenta il proprio appeal con Bake Off – Dolci in Forno al 3,7% di Share.
Affari Tuoi prende il largo in access prime time
In access prime time La Ruota della Fortuna si ferma al 20% di Share, mentre Affari Tuoi svetta al 24,3% di Share. Viale Mazzini allunga ulteriormente il passo rispetto a Cologno Monzese. Il margine inizia a diventare piuttosto importante con 4,3 punti di differenza. La prossima settimana darà spazio a un ulteriore confronto tra eventuali riconferme e possibili colpi di scena.