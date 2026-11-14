The Voice Senior supera il 23% di Share, GFVip resta indietro di quasi 10 punti. I dati Auditel del 13 novembre 2026

The Voice Senior ha stabilito un nuovo record personale. La trasmissione condotta da Antonella Clerici raggiunge il 23,3% di Share su Raiuno, la prima serata del venerdì porta appeal e gradimento dalle parti di Viale Mazzini segnando un solco importante con il competitor diretto. Il Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi, resta indietro di circa nove punti e mezzo. Il reality più longevo del Paese ottiene il 13,8% di Share dimostrando fin qui una stagione in affanno.

Le reti cadette hanno selezionato altro: Rai2 propone le repliche de L’Ispettore Coliandro. La serie con Giampaolo Morelli protagonista arriva al 4% di Share. Rai3 ottiene lo stesso punteggio offrendo, però, una finestra di approfondimento giornalistico e attualità con la versione in prime time di Mi Manda Raitre. Rete4 cambia le carte in tavola con Quarto Grado arrivando al 7% di Share, mentre Italia Uno si affida a Harry Potter e la camera dei segreti ottenendo il 7,3% di Share.

The Voice Senior supera il GFVip di quasi 10 punti

La7 raggiunge il 6,1% di Share con Propaganda Live: Diego Bianchi e i suoi ospiti riescono a tradurre le inchieste giornalistiche in intrattenimento con dibattito e riflessioni su politica e attualità. Tv8, il canale in chiaro di Sky, raggiunge il 2,3% con la riproposizione di Avvocato Ligas. Serie appannaggio della PayTv disponibile sulla generalista. Nove con Fratelli di Crozza sfiora il 6% di Share fermandosi al 5,8%. Il Canale 20 sceglie la partita di Nations League in chiaro tra Serbia e Germania arrivando all’1,7% di Share.

In crescita Rai4 con La furia di un uomo – Wrath of Man che guadagna il 3% di Share, cala di un punto Iris con Fino a prova contraria che si ferma al 2% di Share. RaiMovie si affida al cinema con FolleMente, opera diretta da Paolo Genovese che non va oltre lo 0,9% di Share. RealTime aumenta il proprio appeal con Bake Off – Dolci in Forno al 3,7% di Share.

Affari Tuoi prende il largo in access prime time

In access prime time La Ruota della Fortuna si ferma al 20% di Share, mentre Affari Tuoi svetta al 24,3% di Share. Viale Mazzini allunga ulteriormente il passo rispetto a Cologno Monzese. Il margine inizia a diventare piuttosto importante con 4,3 punti di differenza. La prossima settimana darà spazio a un ulteriore confronto tra eventuali riconferme e possibili colpi di scena.