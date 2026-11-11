Livatino vince anche martedì sera con il 17,3% di Share. Giorgia in Live resta al 12,2% su Canale 5. I dati Auditel del 10 Novembre 2026

Livatino – Il giudice e i suoi assassini ha vinto la serata pur avendo un leggero calo percentuale. Giorgia in concerto non basta per mettere pressione alla fiction Rai. L’access prime time vede arrivare Affari Tuoi al 24% di Share contro il 21% de La Ruota della Fortuna.

Livatino – Il giudice e i suoi assassini cala leggermente rispetto alla prima puntata, ma resta ugualmente su una soglia importante di ascolti per la rete ammiraglia Rai. La mini serie diretta da Michele Placido totalizza il 17,3% di Share e conferma l’appeal di inizio settimana. È sufficiente per battere la concorrenza: l’ammiraglia Mediaset punta sul Live show di Giorgia in concerto, la cantante con una performance particolarmente coinvolgente ottiene il 12,2% di Share. La seconda serata arriva al 13,8%.

Le emittenti cadette scelgono altro: Rai2 con Party Angels non va oltre l’1,4% di Share mentre Rai3 grazie a Filorosso raggiunge il 2,4% di Share crescendo di un punto rispetto al programma precedente. Rete4 si attesta all’8,6% di Share con Verità Nascoste: Milo Infante dimostra di migliorare l’appeal sull’utente medio settimana dopo settimana con standard incoraggianti. Italia Uno cambia genere e sceglie il cinema action con il film I Mercenari 4. L’emittente guadagna il 6,7% di Share.

Livatino cala ma vince contro Giorgia in concerto

La7 seleziona DiMartedì: il talk show politico condotto da Giovanni Floris cresce ancora ottenendo l’11,2% di Share. La seconda parte di programma cala al 9,2% di Share, DiMartedì Più registra una flessione ma essendo seconda serata siamo ugualmente su standard notevoli. Tv8, il canale in chiaro di Sky, sceglie la musica con XFactor e conquista il 4,6% di Share. Nove invece preferisce la comicità dal vivo con la nuova stagione di ComedyMatch al 4% di Share, mentre il Canale 20 si ferma al 2,1% di Share con DejaVù – Corsa contro il tempo. Rai4 si accontenta dell’1,4% di Share con Acid. Iris si spinge al 2% di Share con Un dollaro d’onore.

Rai5 con Ella&John resta all’1,3% di Share. Cine34 con Anche se è amore non si vede ottiene l’1,8% di Share. Cresce leggermente, invece, RealTime con Primo Appuntamento arrivando all’1,9%. L’access prime time vede Stefano De Martino arrivare al 24% di Share su Raiuno con Affari Tuoi, complice anche la prima vittoria da 300.000 in stagione, contro Gerry Scotti e Samira Lui. La Ruota della Fortuna si ferma al 21% di Share su Canale 5. Viale Mazzini allunga il passo dopo la scorsa serata in cui sembrava essere tornato una sorta di equilibrio percentuale. Il preserale riserva sempre qualche colpo di scena, non solo in termini di numeri.