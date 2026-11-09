Libera – Il caso Elena Palma vince con il 17,1% di Share. Racconto di una notte resta all’11,4%. I dati Auditel dell’8 Novembre 2026
Libera – Il caso Elena Palma conquista gli spettatori di Raiuno anche nel finale di stagione, in affanno Racconto di una notte su Canale 5. L’access prime time conferma la leadership di Affari Tuoi rispetto a La Ruota della Fortuna.
Libera – Il caso Elena Palma conferma i propri standard anche nel finale di stagione. La fiction Rai con Lunetta Savino protagonista ottiene il 17,1% di Share portando la rete ammiraglia Rai in vetta al palinsesto della domenica sera. Leggermente dietro Racconto di una notte. La soap non ingrana su Mediaset: Canale 5 resta all’11,4%. Un confronto che non presenta punti di contatto, il gap è sostanziale e porta Viale Mazzini alla ribalta per quanto concerne un determinato genere di produzioni.
Cologno Monzese aspetta per proporre qualche asso nella manica. Le reti cadette hanno selezionato altro: Rai2 propone The Rookie al 2,8% di Share, mentre Rai3 ritrova Report. La nuova edizione del programma d’inchiesta condotto da Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi riparte dal 6,6% di Share. Report Plus arriva al 5,7% di Share, leggero calo dovuto all’orario. Rete4 ottiene il 6,8% con Fuori dal Coro. Mario Giordano riesce a conquistare una fetta di estimatori consistente rosicchiando qualche punto sulla concorrenza.
Libera – Il caso Elena Palma conferma la leadership catodica in prime time
Italia Uno guadagna il 5,5% di Share con la gara di Liga Spagnola fra Atletico Madrid e Barcellona. Lo sport in chiaro suscita sempre un determinato appeal. La7, invece, punta su The Gift e si accontenta del 2,1% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, arriva al 6,6% di Share con il GP di Formula Uno. L’effetto Kimi Antonelli continua tra appassionati ed estimatori dell’ultim’ora.
Nove ritrova il talk show di Fabio Fazio: Che Tempo Che Fa cresce ulteriormente ottenendo il 10,6% di Share, record stagionale sino a questo momento, per poi passare all’8,2% di Share nella parte di programma chiamata Che Fuori Tempo Che Fa. Anche in questo caso notiamo una crescita rispetto al trend delle scorse settimane.
Affari Tuoi batte ancora La Ruota della Fortuna
Sul Canale 20 Shooter non va oltre il 2,1% di Share mentre Operation Napoleon si ferma all’1,2% di Share su Rai4. Indiana Jones, invece, risveglia il culto degli appassionati spingendosi al 2,2% di Share su Iris. RaiMovie, con Le Crociate – Kingdom of heaven, resta all’1,3% di Share. La sfida preserale chiude la settimana con lo stesso trend degli ultimi giorni.
L’access prime time vede Affari Tuoi primeggiare al 23,3% di Share contro La Ruota della Fortuna che rimane al 21,4% di Share. Pochi punti di differenza che sanciscono, per il momento, una netta leadership da parte di Viale Mazzini su Cologno Monzese. La settimana entrante potrà riservare ulteriori sorprese o confermare le tendenze più recenti.