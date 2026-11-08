Ballando Con Le Stelle guadagna punti, ma in sovrapposizione vince Tu Sì Que Vales. I dati Auditel del 7 Novembre 2026

Il sabato sera di Raiuno è stato movimentato. Una settimana particolarmente complessa per questioni dentro e fuori Viale Mazzini ha portato Ballando Con Le Stelle a essere più seguito del solito. La trasmissione condotta da Milly Carlucci è cresciuta ulteriormente in termini di Share ottenendo il 26,9% contro il 24,3% di Tu Sì Que Vales. Il concorrente diretto su Canale 5. Gli spettatori in sovrapposizione però premiano Maria De Filippi: 3.555.000 di utenti collegati contro 2.874.000.

La differenza tuttavia si assottiglia settimana dopo settimana con dati di crescita importanti. Il sabato sera, dunque, sulle reti ammiraglia Rai e Mediaset torna ad avere un ritmo serrato. Le emittenti cadette hanno scelto altro: Rai2 con SWAT si ferma al 3,7% di Share, mentre la terza rete di Viale Mazzini raggiunge il 3,1% di Share con Sapiens – Un solo pianeta. Rete4 con 3 Days to Kill si ferma al 2,2% di Share mentre Italia Uno sale al 4,6% di Share con Animali Fantastici e dove trovarli.

Ballando Con Le Stelle cresce, ma il pubblico premia Tu Sì Que Vales

La7 tocca quota 6,7% di Share con In Altre Parole che conferma il trend positivo anche in seconda serata con In Altre Parole…ancora al 3,8% di Share. Su Tv8, il canale in chiaro di Sky, il GP di Formula Uno si ferma al 2,8% di Share. Nove con Accordi & Disaccordi sale al 3,2% di Share. Il Canale 20 con Duro da uccidere si accontenta del 2% di Share, Rai4 cambia genere con Non ti fidare e raggiunge l’1,3% di Share.

Doc – Nelle tue mani 4 in replica non va oltre lo 0,9% di Share su RaiPremium in attesa della nuova puntata sulla rete ammiraglia Rai. Su TopCrime La Signora in Giallo, con l’episodio dal titolo “Vagone letto con omicidio”, sfiora il 2% arrivando all’1,9% di Share. La sfida in access prime time vede Affari Tuoi al 23,2% di Share contro La Ruota della Fortuna al 21%.

Affari Tuoi supera il 23% di Share

Entrambi i formati sono cresciuti rispetto alle ultime serate, ma Viale Mazzini allunga il passo rispetto alla concorrenza in attesa di una nuova settimana di confronto. La domenica chiuderà un ciclo di percentuali che ci porterà dritti alla metà del mese per sviluppare un’eventuale nuova tendenza di gradimento.