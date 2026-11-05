Viola come il mare comincia dal 17% di Share, La forza che unisce non decolla su Raiuno. Cresce il Tavolo di Che Tempo Che Fa. I dati Auditel del 4 Novembre 2026

Viola come il mare inizia la nuova stagione nel migliore dei modi. La fiction di Canale 5 parte dal 17% di Share in una serata molto particolare. Sulla rete ammiraglia Rai non troviamo Tale e Quale Show per fare spazio alla cerimonia delle Forze Armate. La forza che unisce, su Raiuno, ottiene soltanto il 10,6% di Share. L’argomento è importante, ma l’interesse del pubblico si è focalizzato altrove. Le reti cadette hanno selezionato altri contenuti: Rai2 propone Patù – La passione delle idee arrivando al 2% di Share, mentre la terza rete di Viale Mazzini sceglie Chi L’ha Visto? che resta al 7,2% di Share.

Rete4 ritrova È sempre Cartabianca al 5% di Share, mentre Italia Uno raggiunge il 5,6% di Share con Red Sparrow. La7 svetta all’8,8% di Share con Una giornata particolare: Aldo Cazzullo cresce ulteriormente con un format che sembra aver trovato la formula vincente, come confermano gli ascolti in crescendo. Tv8, il canale in chiaro di Sky, offre la sfida di Champions League in chiaro tra Lipsia e Manchester City che cattura un interesse pari al 3,2% di Share.

Viola come il mare parte bene su Canale 5, cresce Fazio sul Nove

Nove torna a puntare su comicità e talk show dal vivo con Il Tavolo di Che Tempo Che Fa; la trasmissione di Fabio Fazio cresce rispetto alle scorse settimane arrivando al 5% di Share con una crescita ulteriore in tarda serata. La parte denominata L’importante è finire raggiunge il 5,3% di Share. Il Canale 20 punta su un grande classico del cinema action con Bruce Willis dal titolo Die Hard – Un buon giorno per morire arrivando all’1,8% di Share.

Su Rai4 Free Guy – Eroe per gioco resta all’1,3% di Share, mentre Giochi di Potere su Iris raggiunge il 2%. RaiPremium con Figlia della cenere – I casi di Teresa Battaglia in replica ottiene lo 0,9% di Share. Un vip in convento su RealTime si spinge al 2,7% di Share. Affari Tuoi tiene botta in access prime time con il 22% di Share, mentre La Ruota della Fortuna cresce al 21,1% di Share cercando di mettere pressione alla concorrenza.

Affari Tuoi in testa all’access prime time

Viale Mazzini sembra aver trovato una sorta di stabilità anche rispetto al recente passato. Il gioco di Cologno Monzese sta vivendo un leggero calo che, però, conferma una pronta risalita. Scotti e Lui, infatti, guadagnano un punto rispetto alle scorse serate che permette di tornare a impensierire il competitor diretto.