I casi di Teresa Battaglia 3 si farà: la conferma di una notizia che sembrava abbastanza ovvia al termine della seconda stagione (andata in onda in autunno) è giunta nel pomeriggio di oggi, mercoledì 22 gennaio 2025, direttamente dall’interprete della protagonista, Elena Sofia Ricci.

All’attrice sono bastate poche parole per fugare ogni dubbio sul futuro della serie tv tratta dai romanzi di Ilaria Tuti. In occasione della conferenza stampa del film-tv La farfalla impazzita (in onda sempre su Raiuno il 29 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria), Ricci ha infatti annunciato il via prossimamente delle riprese della terza stagione, diretta anch’essa da Kiko Rosati, già dietro la macchina da presa per Ninfa Dormiente.

Rosati e Ricci, ha scherzato l’attrice, sono ormai una coppia di fatto: i due hanno lavorato insieme alla seconda stagione de I casi di Teresa Battaglia e poi proprio ne La farfalla impazzita. Una collaborazione che proseguirà con la terza, attesa, stagione della serie tv che ha come protagonista una profiler di Udine alle prese da una parte con intricati casi da risolvere e, dall’altra, con l’avanzare dell’Alzheimer che le è stato diagnosticato e che sta cercando di tenere nascosto a più persone possibili.

Ma su quale libro si baserà I casi di Teresa Battaglia 3? Al momento non ci sono informazioni a riguardo, ma se Publispei e Rai Fiction dovessero continuare a seguire l’ordine cronologico di uscita dei romanzi di Ilari Tuti allora la scelta cadrà su “Luce della notte”, terzo romanzo con protagonista Teresa Battaglia, uscito nel 2022 (ed a cui sono seguiti “Figlia della cenere” nello stesso anno e “Madre d’ossa” nel 2023).

In “Luce della notte” Battaglia si trova alle prese con un caso ancora più complicato rispetto a quelli a cui ha già lavorato: decide, infatti, di indagare su un caso che parte dal sogno di Chiara, bambina non vedente di nove anni, che forse sogno non è. Se così fosse, I casi di Teresa Battaglia tornerebbe ad avere dei bambini nel cast, come avvenuto con Fiori sopra l’inferno, prima stagione della serie disponibile su RaiPlay.

Le foto di Ninfa Dormiente - I casi di Teresa Battaglia, su Raiuno Guarda le altre 14 fotografie →

Difficile dire quando uscirà I casi di Teresa Battaglia 3: se le riprese, come detto da Ricci, cominceranno prossimamente e quindi nel corso del 2025, con ogni probabilità dovremo aspettare i primi mesi o l’autunno del 2026 per rivedere Teresa Battaglia in azione.