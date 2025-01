In onda su Raiuno il 29 gennaio 2025, la conferenza stampa vede anche la presenza del regista Kiko Rosati e di Massimo Wertmuller

La farfalla impazzita film, la conferenza stampa in liveblogging

In occasione della Giornata della Memoria, che cadrà il prossimo 27 gennaio, Raiuno ha deciso di proporre un film-tv in prima visione, con protagonista una delle interpreti più apprezzate dal pubblico della fiction italiana: oggi, mercoledì 22 gennaio 2025, alle ore 12:00, si tiene la conferenza stampa de La Farfalla Impazzita.

Il film-tv, diretto da Kiko Rosati, andrà in onda mercoledì 29 gennaio (anche in streaming su RaiPlay) ed avrà come protagonista Elena Sofia Ricci (che Rosati ha già diretto nella seconda stagione de Le indagini di Teresa Battaglia). A lei il compito di interpretare Giulia Spizzichino.

La sua storia (raccontata nell’omonimo libro, edito dalla casa editrice Giuntina e da cui è tratta la fiction), è straziante, ma è anche testimonianza di coraggio e ricerca di giustizia: Spizzichino era un’ebrea romana segnata dallo sterminio nazista della sua famiglia. Mezzo secolo più tardi, quando Erich Priebke, esecutore materiale della strage delle Fosse Ardeatine, fu rintracciato in Argentina, si è battuta per la sua estradizione e condanna, riaprendo le tante ferite del suo passato.

Oltre ad Elena Sofia Ricci, la conferenza stampa (che si tiene nella Sala A del Circolo Sportivo Rai di Via Fornaci di Tor di Quinto, a Roma) prevede anche la partecipazione dello stesso regista, di Massimo Wertmuller, di Maria Pia Ammirati (direttrice di Rai Fiction), del produttore Matteo Levi per la 11 Marzo Film e di Antonella Di Castro, vice Presidente e Assessore alla Cultura Comunità Ebraica di Roma.