Tale e Quale Show vince anche il martedì sera, Zelig poco sopra il 10% di Share con “Il meglio di”. I dati Auditel del 3 Novembre 2026

Tale e Quale Show non teme confronti. Da anni propone la stessa formula di spettacolo con risultati garantiti, è cambiato giorno rispetto alle scorse stagioni, ma le scelte si confermano vincenti. Il mercoledì ormai è collaudato, allora il programma della rete ammiraglia Rai passa al martedì (solo per una settimana) e l’effetto è invariato. Il pubblico segue lo show con entusiasmo e trasporto a prescindere dal giorno di diretta. Le percentuali confermano la tendenza positiva: Tale e Quale Show ottiene il 18,8% di Share arrivando a intrattenere più di due milioni di persone. Chi fatica, in questa circostanza specifica, è la rete ammiraglia Mediaset: Zelig 30 su Canale 5 ottiene il 10,8% di Share con “Il meglio di”.

Si trattava esclusivamente dei migliori momenti di questa edizione, ma il risultato è stato tutt’altro che confortante. La trasmissione resta un grande classico, ma il formato sta vivendo un periodo di transizione dovuto al cambio di conduzione. Le reti cadette, invece, hanno scelto altro: Rai2 seleziona Un uomo sopra la legge arrivando al 4% di Share mentre la terza rete di Viale Mazzini vira su Filorosso fermo al 2,1% di Share. Rete4 propone Verità Nascoste che cresce ulteriormente con Milo Infante alla conduzione, raggiungendo l’8,3% di Share. Italia Uno invece arriva al 4,6% di Share con L’uomo d’acciaio.

Tale e Quale Show conquista la prima serata, Zelig 30 non raggiunge l’11% di Share

La7 cresce ancora con DiMartedì che raggiunge il 10,5% di Share arrivando con ottime premesse alla seconda parte di programma, chiamata DiMartedì Più, che totalizza il 9,8% di Share confermando un alto interesse da parte del pubblico anche a orari particolari. Tv8, il canale in chiaro di Sky, raggiunge il 4,3% di Share con XFactor in attesa dei prossimi Live Show su Sky Uno. Nove propone Un Natale da Cenerentola restando al 2,1% di Share, mentre sul Canale 20 Bastille Day – Il colpo del secolo non va oltre l’1,8% di Share.

RaiMovie con Non così vicino si ferma all’1,2% di Share. RaiPremium con Elsbeth ottiene soltanto lo 0,7% di Share. Cine34, con il film di Ficarra e Picone dal titolo Andiamo a quel paese, raggiunge l’1,8% di Share. Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna si riavvicinano, con Stefano De Martino che spinge il gioco dei pacchi al 21,5% di Share mentre la concorrenza di Gerry Scotti e Samira Lui arriva al 20,3% di Share. Il margine di differenza si è accorciato ulteriormente con Viale Mazzini che torna nuovamente a sentire la pressione di Cologno Monzese.

Scotti in pressing su De Martino

Il confronto in access prime time non smette di regalare sorprese e possibili sviluppi in ambito percentuale con l’utente medio pronto a fare scelte diverse ogni sera. Molto dipende anche dai programmi selezionati in prime time. Le prossime serate saranno ricche di appuntamenti da ricordare che stravolgeranno anche gli equilibri del preserale.