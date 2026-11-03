I casi di Teresa Battaglia sale al 22,5% per il finale di stagione, GFVip resta al 16,3% di Share. I dati Auditel del 2 Novembre 2026

La fiction Rai è un porto sicuro per Viale Mazzini: le produzioni più attese fanno sempre la differenza in termini di Auditel. Figlia della Cenere – I casi di Teresa Battaglia arriva al 22,5% di Share, mentre il GFVip raggiunge il 16,3% di Share sulla rete ammiraglia Mediaset. Questo conferma la tendenza delle ultime settimane: fiction batte reality. Un verdetto su cui occorrerà riflettere sia da una parte che dall’altra dell’universo catodico italiano.

La generalista è di fronte a un quesito: i reality vecchio stampo funzionano ancora? La risposta avrà bisogno di tempo e analisi. Le reti cadette hanno fatto altre valutazioni: Rai2 con Tramite amicizia ottiene il 3,3% di Share, mentre la terza rete di Viale Mazzini raggiunge il 7,8% di Share con Lo Stato delle Cose. Giletti conferma il trend positivo stagionale con un programma che tiene alto il gradimento generale su certe tematiche.

I casi di Teresa Battaglia chiude la stagione in crescendo, GFVip battuto in prime time

Rete4 con Quarta Repubblica si ferma al 5,2% di Share, stesso risultato di Italia Uno con Fast&Furious 7. La7 invece ritrova l’appuntamento settimanale con M – Il figlio del Secolo. La serie tratta dal libro di Antonio Scurati, con Luca Marinelli protagonista, raggiunge il 4,1% di Share. Tv8 punta sulla comicità con la nuova stagione di GialappaShow che si attesta al 5,4% di Share. Nove vira sulla culinaria con Little Big Italy al 3% di Share, mentre Attacco al potere sul Canale 20 guadagna l’1,7% di Share.

Rai4 si spinge al 2,1% di Share con Accident Man mentre Giù La Testa su RaiMovie rimane all’1,1% di Share. Cine34 con Il Ricco, il povero e il maggiordomo non va oltre l’1,5% di Share. Affari Tuoi in access prime time conquista il 23,3% di Share mentre La Ruota della Fortuna resta al 21,6%.

Affari Tuoi allunga su La Ruota della Fortuna

Il gioco dei pacchi, come viene sinteticamente definito, sembra avere la meglio in termini di ascolti nel corso di queste settimane. Le prossime puntate potranno continuare a regalare conferme, oppure agevolare qualche sorpresa in ambito percentuale per una sfida ricca di possibili evoluzioni.