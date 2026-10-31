The Voice Senior inscalfibile su Raiuno, GFVip ancora in calo su Canale 5. I dati Auditel del 30 Ottobre 2026

The Voice Senior ottiene un altro successo importante sulla rete ammiraglia Rai. Il programma condotto da Antonella Clerici, ormai, ha i suoi punti di forza e qualche rinnovamento. L’inserimento di Fiorella Mannoia nel team ha giovato anche in termini di appeal, la trasmissione raggiunge il 23,4% di Share contro il competitor diretto su Canale 5. A tal proposito, il GFVip accusa nuovamente il colpo restando poco sopra al 14% di Share. Il reality più longevo della tv italiana arriva al 14,7%. La flessione è evidente, ma tempo per recuperare terreno c’è. In special modo quando si entrerà nelle fasi finali del programma, con Marina La Rosa prima finalista del noto formato.

Le reti cadette, invece, hanno scelto altro: Rai2 ritrova Estranei, un progetto seriale interessante per un nutrito stuolo di spettatori affezionati. A tal punto che l’emittente tocca quota 4,6% di Share. Rai3 si stabilisce al 2% con un grande classico: Civil War. Rete4 raggiunge l’8,4% di Share con Quarta Repubblica tra talk show e approfondimento. Italia Uno trova spazio per un altro classico di genere: Robin Hood. Il titolo garantisce all’emittente di Cologno Monzese il 5,8% di Share.

The Voice Senior leader in prima serata, GFVip cala ancora su Mediaset

La7 torna sul racconto per immagini dell’attualità fra informazione e intrattenimento con Propaganda Live. La trasmissione di Diego Bianchi totalizza il 6,4% di Share. Pechino Express annuncia le coppie della nuova edizione e, nel frattempo, torna su Tv8 – il canale in chiaro di Sky – con le repliche della stagione scorsa. Il formato ottiene il 2,3% di Share, per essere una riproposizione il risultato è ugualmente degno di nota sebbene difficilmente paragonabile agli standard di una nuova stagione.

Nove sfiora il 6% di Share con Fratelli di Crozza, la trasmissione arriva al 5,8% di Share tra satira e riflessioni sulla politica e la stretta attualità. Il Canale 20 totalizza l’1,8% di Share con The Killer’s Game, mentre Rai4 si ferma all’1,3% con Un debito di sangue. Il Corriere – The Mule si spinge all’1,8% di Share su Iris. RaiMovie punta su Cena con delitto – Knives Out fermandosi allo 0,9% di Share, Bake Off – Dolci in Forno raggiunge il 4% di Share su RealTime.

De Martino allunga il passo in access prime time

La sfida in access prime time fra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi vede nuovamente primeggiare Viale Mazzini con il 22,7% di Share contro il 21,2% della concorrenza di Cologno Monzese. I formati sono sempre stati a contatto, ma da qualche sera De Martino sembra aver allungato il passo. La disputa catodica prosegue in attesa delle festività natalizie. Al Santo Natale manca ancora un po’, ma il periodo festivo potrebbe garantire ulteriori sorprese televisivamente parlando. Le prossime settimane saranno una sorta di avvento catodico in grado di tracciare la rotta dell’access prime time.