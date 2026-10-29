Tale e Quale Show supera ancora il 20%, Il Volo resta al 16%. Il Tavolo di Che Tempo Che Fa scricchiola. I dati Auditel del 28 Ottobre 2026

Tale e Quale Show si conferma una trasmissione seguita e in grado di conservare un certo gradimento nonostante gli anni e il susseguirsi di edizioni. La serata di Raiuno ha visto impegnarsi artisti di vario genere garantendo alla rete ammiraglia Rai il 20,2% di Share. La concorrenza di Canale 5 accusa il colpo: Il Volo, con lo speciale dedicato, si ferma al 16% di Share. Le reti cadette hanno selezionato nuovi contenuti. Rai2 ritrova Patù – La passione delle idee con il 2% di Share, mentre la terza rete di Viale Mazzini punta su Chi L’ha Visto?, il programma condotto da Raffaella Griggi ottiene il 7,1% di Share con approfondimento e segnalazioni tra cronaca nera e grandi inchieste.

Rete4 torna al 4,1% di Share con È Sempre Cartabianca, talk show politico con un nutrito parterre di ospiti e personalità. Italia Uno sfiora il 5% di Share con The Lost City. Il titolo si è fermato al 4,9% di Share. La7 ottiene il 6,1% di Share con Una giornata particolare condotto da Aldo Cazzullo. Appuntamento con la storia e l’approfondimento che gli affezionati dell’emittente aspettano ogni settimana. Tv8, il canale in chiaro di Sky, seleziona 4Ristoranti arrivando al 2,3% di Share.

Tale e Quale Show frena Il Volo in prima serata. De Martino allunga su Scotti in access

Nove torna a puntare sulla leggerezza e i grandi dibattiti con il talk show condotto da Fabio Fazio dal titolo Il Tavolo di Che Tempo Che Fa. La trasmissione ottiene il 3,4% di Share scendendo al 3% nella seconda parte di programma chiamata Il Tavolo di Che Tempo Che Fa…E per finire. Sul Canale 20 Die Hard – Vivere o morire conquista il 2,3% di Share, su Rai4 Redux Redux si ferma all’1,4% di Share. La replica di Figlia della Cenere – I casi di Teresa Battaglia ottiene l’1,3% di Share su RaiPremium.

La5 con L’amore non va in vacanza si spinge al 2,1% di Share, mentre Matrimonio a Prima Vista Italia – L’amore continua, su RealTime, guadagna il 3,3% di Share. La sfida in access prime time vede ancora La Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi. Il gioco di Raiuno ottiene il 22,3% di Share contro il 21% della concorrenza. De Martino allunga leggermente su Gerry Scotti all’interno di una settimana che ha visto i due formati sfiorarsi. Ora il margine è leggermente più spesso, ma il fine settimana potrebbe regalare ancora qualche sorpresa sul piano percentuale.