Libera – Il caso Elena Palma al 16,9% di Share. Racconto di una Notte sfiora il 12%. I dati Auditel del 25 Ottobre 2026

Libera – Il caso di Elena Palma conferma l’interesse del pubblico: la fiction di Raiuno con Lunetta Savino ottiene il 16,9% di Share. Una buona base per coltivare un coinvolgimento crescente sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini, la tv di Stato punta forte su prodotti originali che riescono a fare la differenza. Racconto di una Notte, sulla rete ammiraglia di Mediaset, si ferma all’11,7% di Share. Il confronto non premia Cologno Monzese che punta a rifarsi con altri contenuti.

L’importazione non sempre premia come dovrebbe, ma garantisce comunque uno stuolo di estimatori spendibile in alcune serate specifiche. Le reti cadette hanno scelto altro: Rai2 propone The Rookie al 3% di Share, mentre Rai3 vira su Presadiretta che sfiora il 4% fermandosi al 3,9% di Share. Le inchieste e gli approfondimenti di Riccardo Iacona riescono a conquistare un nutrito manipolo di estimatori. Rete4 punta sull’usato sicuro: Fuori dal Coro garantisce all’emittente il 6% di Share, con Mario Giordano in grado di gestire servizi e inchieste dedicate al territorio mescolando dibattito e indagine giornalistica tra cronaca e attualità.

Libera – Il caso Elena Palma conquista il prime time

Italia Uno propone il match di Liga Spagnola in chiaro: il Derby tra Barcellona e Real Madrid, che ha visto il trionfo dei Blancos di Mourinho, si attesta sul 10,6% di Share. A conferma del fatto che lo sport, in tutte le sue forme, resta uno dei contenuti di punta per l’emittente di Mediaset. La7 si accontenta del 2% con La rabbia e l’odio. Tv8, il canale in chiaro di Sky, propone il GP di Formula Uno arrivando al 10,3% di Share. I grandi eventi sportivi fanno la differenza sulla generalista.

Nove ritrova il consueto appuntamento domenicale con il talk show di Fabio Fazio: Che Tempo Che Fa raggiunge il 7,7% di Share calando leggermente al 7,4% nella parte di programma denominata Che Fuori Tempo Che Fa. Il Canale 20 con Now You Sea Me 2 arriva all’1,4% di Share. Rai4 con Old Guy ottiene l’1,3% di Share. Iris sceglie un grande classico della cinematografia: I predatori dell’arca perduta si spinge all’1,6% di Share.

Affari Tuoi cala, ma vince in access prime time

RaiPremium con la replica della scorsa puntata di Tale e Quale Show non va oltre l’1,1% di Share. Affari Tuoi cala leggermente in access prime time arrivando al 20,9% di Share. Flessione rispetto alle scorse serate, più che sufficiente per battere La Ruota della Fortuna che arriva al 20,6% di Share. Nonostante il calo i rispettivi formati in access prime time continuano a sfiorarsi: dopo qualche serata di leadership da parte di Viale Mazzini, Cologno Monzese è tornato a pungere. La disputa catodica prosegue in maniera perentoria, aspettando le prossime settimane che porteranno inevitabilmente nuove proiezioni.