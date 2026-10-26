Home Ascolti TV Libera – Il caso Elena Palma al 16,9% di Share. Racconto di una Notte sfiora il 12%. I dati Auditel del 25 Ottobre 2026

Libera – Il caso Elena Palma al 16,9% di Share. Racconto di una Notte sfiora il 12%. I dati Auditel del 25 Ottobre 2026

Libera – Il caso di Elena Palma parte bene su Raiuno, fatica invece Racconto di una notte su Canale 5. In access prime time Affari Tuoi resiste contro La Ruota della Fortuna.

di Andrea Desideri
Libera – Il caso Elena Palma al 16,9% di Share. Racconto di una Notte sfiora il 12%. I dati Auditel del 25 Ottobre 2026
26 Ottobre 2026 12:28

Libera – Il caso di Elena Palma conferma l’interesse del pubblico: la fiction di Raiuno con Lunetta Savino ottiene il 16,9% di Share. Una buona base per coltivare un coinvolgimento crescente sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini, la tv di Stato punta forte su prodotti originali che riescono a fare la differenza. Racconto di una Notte, sulla rete ammiraglia di Mediaset, si ferma all’11,7% di Share. Il confronto non premia Cologno Monzese che punta a rifarsi con altri contenuti.

L’importazione non sempre premia come dovrebbe, ma garantisce comunque uno stuolo di estimatori spendibile in alcune serate specifiche. Le reti cadette hanno scelto altro: Rai2 propone The Rookie al 3% di Share, mentre Rai3 vira su Presadiretta che sfiora il 4% fermandosi al 3,9% di Share. Le inchieste e gli approfondimenti di Riccardo Iacona riescono a conquistare un nutrito manipolo di estimatori. Rete4 punta sull’usato sicuro: Fuori dal Coro garantisce all’emittente il 6% di Share, con Mario Giordano in grado di gestire servizi e inchieste dedicate al territorio mescolando dibattito e indagine giornalistica tra cronaca e attualità.

Libera – Il caso Elena Palma conquista il prime time

Italia Uno propone il match di Liga Spagnola in chiaro: il Derby tra Barcellona e Real Madrid, che ha visto il trionfo dei Blancos di Mourinho, si attesta sul 10,6% di Share. A conferma del fatto che lo sport, in tutte le sue forme, resta uno dei contenuti di punta per l’emittente di Mediaset. La7 si accontenta del 2% con La rabbia e l’odio. Tv8, il canale in chiaro di Sky, propone il GP di Formula Uno arrivando al 10,3% di Share. I grandi eventi sportivi fanno la differenza sulla generalista.

Nove ritrova il consueto appuntamento domenicale con il talk show di Fabio Fazio: Che Tempo Che Fa raggiunge il 7,7% di Share calando leggermente al 7,4% nella parte di programma denominata Che Fuori Tempo Che Fa. Il Canale 20 con Now You Sea Me 2 arriva all’1,4% di Share. Rai4 con Old Guy ottiene l’1,3% di Share. Iris sceglie un grande classico della cinematografia: I predatori dell’arca perduta si spinge all’1,6% di Share.

Affari Tuoi cala, ma vince in access prime time

RaiPremium con la replica della scorsa puntata di Tale e Quale Show non va oltre l’1,1% di Share. Affari Tuoi cala leggermente in access prime time arrivando al 20,9% di Share. Flessione rispetto alle scorse serate, più che sufficiente per battere La Ruota della Fortuna che arriva al 20,6% di Share. Nonostante il calo i rispettivi formati in access prime time continuano a sfiorarsi: dopo qualche serata di leadership da parte di Viale Mazzini, Cologno Monzese è tornato a pungere. La disputa catodica prosegue in maniera perentoria, aspettando le prossime settimane che porteranno inevitabilmente nuove proiezioni.

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