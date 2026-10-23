Doc – Nelle tue mani 4 regna in prima serata, Tutto per la mia famiglia in affanno su Canale 5. I dati Auditel del 22 Ottobre 2026

Doc – Nelle tue mani 4 resta una certezza per Raiuno. La fiction con Luca Argentero protagonista continua a raccogliere successi. I numeri mostrano un leggero calo, ma la supremazia televisiva è sottoscritta da una percentuale ancora elevata. Siamo, nella fattispecie, al 23,5% di Share. Un vero traguardo che certifica linee narrative sempre più sviluppate e avvincenti agli occhi del pubblico generalista. Chi, invece, fa più fatica è Cologno Monzese. La rete ammiraglia di Mediaset conquista l’11,1% di Share con Tutto per la mia famiglia.

Canale 5 resta in affanno il giovedì sera, in attesa di equilibri differenti per quanto concerne il prime time. Situazione diversa per le reti cadette: Rai2 ritrova Ore 14 Sera al 5% di Share, Salvo Sottile ha trovato la propria dimensione televisiva. La terza rete di Viale Mazzini punta su Splendida Cornice: Geppi Cucciari riparte dal 5% di Share con un programma che ormai è considerato cult per l’emittente. Rete4 propone Dritto e Rovescio al 6,6% di Share.

Doc – Nelle tue mani 4 leader nel prime time di Raiuno

Italia Uno con Le Iene sale al 7,8% di Share mentre La7 con Piazzapulita guadagna il 5,8% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, seleziona la sfida di Europa League in chiaro tra Juventus e Rennes. Il pareggio della squadra allenata da Luciano Spalletti garantisce all’emittente generalista il 3,7% di Share. Nove ritrova l’appuntamento con Comedy Match facendosi bastare il 2,5% di Share. Il Canale 20 con Way Down – Rapina alla banca di Spagna raggiunge l’1,7% di Share.

Rai4 cala leggermente con Operazione Raqqa all’1,4% di Share. Stesso punteggio di Arma Letale 4 su Iris. RaiMovie, con Sempre Amici, sfiora l’1% di Share fermandosi allo 0,9%. Sky Uno inaugura la stagione dei Live Show di XFactor arrivando al 3,4% di Share. La sfida access prime time fra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi vede Raiuno toccare quota 22,4% di Share contro il 20,8% di Canale 5.

Scotti perde terreno in access prime time

Gerry Scotti e Samira Lui perdono terreno dopo le scorse serate in cui sembravano tenere il passo. Viale Mazzini compie un sorpasso utile che, però, non determina una supremazia stabile. Le prossime serate potrebbero riservare ancora sorprese, gli equilibri del preserale generalista italiano sono soggetti a cambiare piuttosto rapidamente.