Gerry Scotti risponde a Fiorello: “Noi a La Ruota della Fortuna stiamo benissimo”, lo sketch con Samira Lui diventa un teaser perfetto

Gerry Scotti risponde divertito a Fiorello dopo la provocazione dello showman su La Ruota della Fortuna nel corso de La Pennicanza su Radio2. Il video social con Samira Lui ha divertito i fan tra like e condivisioni.

Fiorello si è divertito a scherzare con il suo amico e collega Gerry Scotti. I due si conoscono dai tempi degli esordi dato che sono passati entrambi dalla “scuola Deejay” di Claudio Cecchetto. Via Massena ce l’hanno nel sangue, uno la radio continua a farla mentre l’altro prosegue a totalizzare ascolti su Canale 5. Proprio su questo argomento ironizza lo showman di Augusta: “Abbiamo lanciato una campagna per liberare Gerry Scotti e Samira Lui dagli studi de La Ruota della Fortuna”.

Fiorello sottolinea che sono in onda da oltre 400 giorni ininterrottamente. Gli ascolti testimoniano un successo importante che sta vivendo comunque fasi alterne. Ogni occasione è buona per ribadire che la macchina televisiva di Canale 5, in access prime time, funziona perchè riesce ancora a dare battaglia alla rete ammiraglia della Rai. Allora Scotti – e la produzione del gioco di Canale 5 – sfruttano l’ironia di Fiorello a proprio vantaggio. Il social media manager della trasmissione pubblica un video dove Scotti e Samira Lui appaiono dietro le quinte negli studi de La Ruota della Fortuna.

Gerry Scotti e il video social per Fiorello

“Ciao Fiorello, abbiamo sentito la tua campagna in diretta. Volevamo ringraziarti per la premura, ma noi a La Ruota della Fortuna stiamo benissimo. Tutto a posto, grazie”. Poi lo zoom allarga la propria prospettiva e mostra il conduttore e la co-conduttrice di Canale 5 simpaticamente incatenati al proprio posto: “Non se ne può più – sottolinea ironicamente Scotti – stare con te tutto il giorno non è proprio il massimo”. Immediata la risposta della collega: “Sì, direi che è uno strazio!”.

Naturalmente è uno scherzo e il clima resta profondamente goliardico. L’ironia, da ambo le parti, è servita a promuovere – in maniera indiretta – il programma senza sovvertire equilibri di palinsesto e strategie. Il contributo video è stato pubblicato sui social de La Ruota della Fortuna: commenti e like non sono mancati. Quest’asse a distanza, tra ex colleghi e amici di vecchia data, funziona. Il ruolo delle piattaforme social resta quello di fare da cassa di risonanza.

Il siparietto con Samira Lui negli studi de La Ruota della Fortuna

Missione compiuta: La Ruota della Fortuna non solo non si ferma, continua più forte di prima e sfrutta ogni tipo di ironia per rimarcare la propria presenza all’interno del piccolo schermo. Ogni occasione è buona per continuare a dire che, nel gioco e nella vita, la ruota gira. Ormai è un claim scandito nella quotidianità dei telespettatori che, grazie a Fiorello e Scotti, ora potranno divertirsi anche sui social.

La campagna de La Pennicanza ha funzionato: Gerry Scotti e Samira Lui restano in studio, non sono stati “liberati”. L’unica cosa che conta è la libertà del telespettatore, finchè continuerà a scegliere la rete ammiraglia di Mediaset per trascorrere il preserale Scotti e Lui resteranno dalle parti di Cologno Monzese. Purtroppo o per fortuna, a dirlo sarà lo Share.