Tutto l’amore che resta tiene a bada Zelig anche con un solo episodio, Floris e Infante in costante crescita. I dati Auditel del 20 Ottobre 2026

Tutto l’amore che resta argina Zelig in prima serata. Floris e Infante crescono ulteriormente su La7 e Rete4, mentre l’access prime time vive una fase di stallo tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna quasi speculari.

Raiuno cambia i piani e riduce di un solo episodio a settimana Tutto l’amore che resta. Una scelta derivante dalla nuova tendenza seriale, applicata anche alle fiction, che prevede il rilascio più graduale dei singoli episodi al fine di spalmare il contenuto su più settimane di palinsesto. Una motivazione valida per l’azienda di Viale Mazzini che, sulla rete ammiraglia, ottiene comunque il 15,3% di Share. Quanto basta per tenere a distanza Zelig 30 che si ferma al 14,8%. Drastico calo – rispetto allo scorso anno – per la trasmissione sulla rete ammiraglia Mediaset.

Il programma sta attraversando un periodo di transizione tra grandi classici riproposti e qualche cambiamento. Tutte cose che il pubblico sembra ancora dover metabolizzare. Situazione leggermente diversa sulle reti cadette: Rai2 propone Negramaro – Una storia semplice al 2,5% di Share. La musica torna in chiaro con un focus dedicato alla celebre band con Giuliano Sangiorgi frontman. La terza rete di Viale Mazzini ritrova Filorosso che si attesta al 2,8% di Share, il programma cresce leggermente rispetto alle ultime settimane. Rete4 mostra ancora segnali più che positivi con Milo Infante in prime time.

Tutto l’amore che resta ferma Zelig 30 in prime time

Verità Nascoste arriva all’8,5% di Share confermando l’appeal nei confronti della platea televisiva mostrato da inizio stagione. Italia Uno punta su Aftermath – In trappola con il 4,9% di Share. La7 ritrova Floris e registra un’altra percentuale crescente rispetto alle ultime settimane. DiMartedì ottiene il 10,7% di Share e il 9% nella seconda parte di puntata chiamata DiMartedì Più. Tv8, il canale in chiaro di Sky, sceglie XFactor ottenendo il 5,9% di Share.

Il talent musicale – anche quando viene trasmesso sulla generalista – riesce a conquistare un nutrito stuolo di affezionati. Nove seleziona Alive – I sopravvissuti delle Ande e conquista l’1,3% di Share. Oblivion raggiunge l’1,7% di Share sul Canale 20, mentre White House Down – Sotto assedio si ferma all’1,6% su Rai4. La Storia di Tom Destry totalizza l’1,4% di Share su Iris. RaiMovie rimane all’1,1% di Share con Il vento e il leone.

Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna vicini alla pariglia

La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi in access prime time sono praticamente speculari con il gioco di Gerry Scotti che totalizza il 21,6% di Share contro la concorrenza diretta di De Martino che conquista il 21,3%. Il margine fra i due competitor è davvero sottilissimo. Dimostrazione ulteriore che ormai i rispettivi formati sulle reti ammiraglia vivono una fase di studio fatte di sorpassi e contro sorpassi, possibili anche grazie ai programmi di prima serata. Dipende tutto dai contenuti a cui i format fanno da traino nei singoli eventi prime time.