Teresa Battaglia ferma il GFVip, cresce ancora Giletti. GialappaShow, nuova stagione al 5,2%. I dati Auditel del 19 Ottobre 2026

I Casi di Teresa Battaglia fermano il GFVip in prima serata. Affari Tuoi torna avanti rispetto a La Ruota della Fortuna, mentre l’esordio della nuova stagione di GialappaShow è superiore al 5% di Share. In crescita Giletti su Rai3.

I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere continua a essere un successo importante per Raiuno. La nota fiction di Viale Mazzini, con Elena Sofia Ricci protagonista, raggiunge il 21% di Share. Percentuale importante che tiene a bada la concorrenza. Il GFVip si ferma al 17,3% di Share. Il reality più longevo della tv italiana conserva un gap importante rispetto al competitor principale. Le reti cadette hanno selezionato contenuti diversi: Rai2 persiste con Formidabile! Il programma sfiora il 2% di Share fermandosi all’1,9%.

Rai3 cresce ulteriormente con Lo Stato delle Cose al 7,6% di Share, il programma di Giletti continua a rimanere su una buona media di gradimento in questo inizio di stagione. Rete4 ritrova Quarta Repubblica al 6,1% di Share mentre Italia Uno propone il film G20 guadagnando il medesimo punteggio del quarto canale di Cologno Monzese. M – Il Figlio del Secolo su La7 ottiene il 4,8% di Share. La serie Sky Original con Luca Marinelli nei panni di Benito Mussolini comincia il proprio percorso in chiaro.

Teresa Battaglia è una certezza in prime time, GFVip poco sopra al 17% di Share

Tv8, il canale in chiaro di Sky, invece ritrova il GialappaShow. La nuova stagione comincia al 5,2% di Share. Nove si affida a Little Big Italy con il 2,9% di Share. Il Canale 20 con Viaggio nell’Isola Misteriosa dell’1,5% di Share. Rai4 con Prisoner of War si spinge al 2% di Share, ottiene la stessa percentuale con Il Buono, il brutto e il cattivo. Cine34 rispolvera uno dei film cult di Aldo Giovanni e Giacomo: Tre uomini e una gamba arriva all’1,3% di Share.

La sfida in access prime time vede un nuovo capovolgimento di fronte: La Ruota della Fortuna cala e torna avanti Affari Tuoi. Il gioco dei pacchi si attesta sul 22,6% di Share mentre il competitor diretto su Canale 5 resta al 21,4% di Share. I rispettivi contenuti proseguono a darsi battaglia in un confronto sempre più serrato che non definisce, per il momento, un trend preciso. Il pubblico sceglie ogni sera chi premiare, in base anche al contenuto disponibile in prima serata.