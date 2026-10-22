Tale e Quale Show conferma la propria leadership in prima serata. Il Volo – Uno per tutti insegue su Canale 5. Il Tavolo di Che Tempo Che Fa in affanno sul Nove. Access prime time speculare tra Scotti e De Martino.

Tale e Quale Show raggiunge il 18,4% di Share, Il Volo resta al 15,6%. Fazio in affanno con Il Tavolo. I dati Auditel del 21 Ottobre 2026

Tale e Quale Show conferma la propria leadership al mercoledì sera. Raiuno si affida a una trasmissione evergreen che riesce a ottenere il 18,4% di Share, Carlo Conti dimostra di saper tenere botta anche nel periodo più complicato con le coppe europee come principale insidia. Senza contare i competitor illustri sulla generalista.

A tal proposito Canale 5 con Il Volo – Uno per Tutti ottiene il 15,6% di Share restando leggermente indietro. Le serate evento funzionano ma non riescono a mettere pressione sufficiente alla concorrenza. Le reti cadette hanno scelto contenuti differenti: Rai2 propone Patù – La passione delle idee all’1,7% di Share, mentre la seconda parte di programma si spinge al 2,2% di Share. La terza rete di Viale Mazzini sceglie Chi L’ha Visto? che conferma il trend stagionale totalizzando il 7,1% di Share.

Tale e Quale Show leader in prime time, Il Volo resta indietro su Canale 5

Rete4 ritrova È Sempre Cartabianca al 4,4% di Share, Italia Uno si affida a Skyscraper arrivando al 5,4% di Share. La7 propone Una giornata particolare: il programma di Aldo Cazzullo guadagna il 6,4% di Share confermando l’affetto e il gradimento da parte di un nutrito stuolo di affezionati. Su Tv8, il canale in chiaro di Sky, la sfida di Champions League in chiaro tra Bayern Monaco e Arsenal sfiora il 5% di Share fermandosi al 4,9%.

Nove ritrova Il Tavolo di Che Tempo Che Fa, il format di Fabio Fazio ottiene il 3,4% di Share con la seconda parte di trasmissione denominata Il Tavolo di Che Tempo Che Fa…E per finire…che arriva al 3% di Share. Sul Canale 20 The Accountant conquista l’1,6% di Share, lo stesso punteggio ottenuto da RaiMovie con Anna. RaiPremium sceglie di trasmettere la replica di Figlia della Cenere – I casi di Teresa Battaglia arrivando all’1,5% di Share.

Scotti e De Martino equivalenti nello Share

RealTime con Matrimonio a Prima Vista Italia ottiene il 4,3% di Share. Su Cine34 Chiesa perchè…capitano tutte a me guadagna l’1,5% di Share. La sfida in access prime time tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi continua a essere speculare anche nelle percentuali: il gioco di Cologno Monzese ottiene il 20,9% di Share contro il 20,8% della rete ammiraglia di Viale Mazzini. I due contenuti si equivalgono da qualche sera, nessuno riesce a prevalere in questa parte di stagione. Il fine settimana potrebbe garantire qualche cambiamento.