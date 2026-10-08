Sport Mediaset fa il bis su Italia Uno: dal 12 ottobre 2026 ci saranno due edizioni del tg sportivo

Sport Mediaset, dal 12 ottobre 2026, avrà un doppio appuntamento su Italia Uno. Il palinsesto di rete si arricchisce con un’ulteriore finestra sullo sport italiano e internazionale.

Italia Uno si prepara al ritorno del campionato di calcio dopo la sosta Nazionale e alla fase più calda degli altri sport. Una stagione importante sul piano televisivo per l’emittente che confida, proprio grazie agli eventi sportivi in chiaro, di avere un ottimo riscontro per quanto concerne l’interesse della platea televisiva. La rete cadetta di Mediaset ha sempre puntato sulle inchieste giornalistiche, con il programma di Davide Parenti Le Iene, in due versioni, e sullo sport con l’approfondimento che merita. Per questo Sport Mediaset, che in principio era Studio Sport, ha sempre avuto una rilevanza fondamentale negli equilibri di rete.

Questi tasselli cambiano ancora per favorire una maggiore fruizione sportiva. Dal prossimo 12 ottobre 2026, infatti, Sport Mediaset raddoppia. Oltre alla consueta edizione delle 13.10 ci sarà anche quella delle 17.55 che andrà a precedere l’edizione serale di Studio Aperto delle 18.20. Un modo per rafforzare il pomeriggio della rete, fascia dove notoriamente tende ad avere più sofferenza. Il doppio appuntamento con l’informazione sportiva non va a toccare la versione XXL di Sport Mediaset della domenica.

Sport Mediaset raddoppia

Così come resta al suo posto la finestra del Monday Night per commentare la giornata di campionato appena andata in scena con particolare riferimento al posticipo del lunedì. Attenzione al calcio giocato, ma non solo. Lo sport aumenta su Italia Uno per cercare di andare incontro a un’esigenza del pubblico. La platea tv vuole essere sempre aggiornata sulle prestazioni degli azzurri e non solo. Grande aspettativa anche per il tennis con gli eventi in esclusiva targati Mediaset.

L’assenza di Sinner fino all’inizio del 2027 si farà sentire, ma Italia Uno – così come tutta Cologno Monzese – si farà trovare pronta per ogni evenienza. Il pacchetto di aggiornamenti sportivi, dal prossimo lunedì, aumenta per avere sempre un occhio in campo e l’altro sul piccolo schermo. Collegamenti in esclusiva, approfondimenti e interviste dedicate ai professionisti e le professioniste dello sport italiano stanno per tornare.

Gli occhi sul campo

Italia Uno diventa una vera e propria finestra televisiva dedicata alle imprese dei nostri campioni e tutto ciò che circonda il movimento sportivo italiano. Il resto dovrà dirlo il campo, per il momento la televisione prepara i primi piani. Le soddisfazioni dipenderanno dai risultati e dalle curiosità che ogni giornata potrà regalare.